Fan meeting Lê Dương Bảo Lâm D-2: HIEUTHUHAI làm điều đặc biệt với đàn anh

Trương Quỳnh Như
HHTO - Tại fan meeting D-2 của Lê Dương Bảo Lâm, HIEUTHUHAI đã trình diễn hit Nước Mắt Cá Sấu và có màn tương tác đặc biệt với đàn anh.

Tại buổi fan meeting D-2 diễn ra chiều tối 28/12, các thành viên 2 Ngày 1 Đêm gồm đạo diễn Mai Thắm, Trường Giang, Ngô Kiến HuyHIEUTHUHAI đã có mặt để ủng hộ Lê Dương Bảo Lâm. Ngay từ khoảnh khắc xuất hiện, thành viên GERDNANG đã khiến người hâm mộ "ôm tim" vì nhan sắc "10 điểm" dù chỉ diện đồ đơn giản.

605834357-122116993503037307-8993411020740906820-n-1.jpg
Các thành viên 2 Ngày 1 Đêm góp mặt tại fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm.

Xuất hiện trên sân khấu, #OTP Hiêu Lấm (Dương Lâm - HIEUTHUHAI) đình đám của 2 Ngày 1 Đêm đã có màn tương tác thú vị. HIEUTHUHAI song ca hit Nước Mắt Cá Sấu cùng với Lê Dương Bảo Lâm. Đặc biệt, nam rapper còn không ngần ngại thể hiện vũ đạo "tự biên, tự diễn" cùng với đàn anh và khiến khán giả cười nghiêng ngả.

HIEUTHUHAI biểu cảm "khó đỡ" khi nghe Lê Dương Bảo Lâm cất giọng. Nguồn video: @_linh.lung_

Sau đó, HIEUTHUHAI còn tham gia vào tiết mục Nam Vương "Say Hi" của fan meeting Lê Dương Bảo Lâm. Đến lượt mình trình diễn, HIEUTHUHAI tự tin catwalk, sải bước với thần thái "chuẩn nam vương" khiến các fan liên tục hò reo.

Ngoài ra, HIEUTHUHAI cũng có một tiểu phẩm "tùy cơ ứng biến" cùng với Lê Dương Bảo Lâm. Cả hai diễn với đạo cụ từ chiếc chiếu cho đến cái giỏ mây, thoại tới đâu "nghĩ miếng" tới đó. Kinh nghiệm sân khấu của Dương Lâm kết hợp cùng độ "nhảy số" nhanh nhạy của HIEUTHUHAI mang đến tiết mục duyên dáng, nhiều tiếng cười cho khán giả.

"Mình rất là biết ơn anh Lâm. Bởi vì những ngày đầu tiên mình vào ghi hình, mình không có kinh nghiệm gì hết. Lúc đó quay mình rất sợ, một dàn máy nhìn "ngộp" lắm. Có anh Lâm và các anh em chỉ bảo mình nhiều, anh Lâm hay nhắc miếng "Ai đẹp trai hơn" để kéo tên mình vào cuộc trò chuyện. Mình thương anh Lâm cực kỳ và đợi đến một ngày có thể giúp lại được cho anh. Chắc hôm nay mình đã giúp được" - HIEUTHUHAI chia sẻ tại fan meeting của đàn anh.

"Nam vương" HIEUTHUHAI tại fan meeting Lê Dương Bảo Lâm. Nguồn video: @tranloey9297.
585585088-868281205892527-5459033705391742395-n.jpg
Trương Quỳnh Như
#lê dương bảo lâm #fan meeting lê dương bảo lâm #lê dương bảo lâm hieuthuhai #hieuthuhai fan meeting lê dương bảo lâm #dương lâm fan meeting

