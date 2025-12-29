Running Man Vietnam tập 12: Quang Hùng MasterD sang chấn, Trấn Thành bị Uyển Ân "dí"

HHTO - Trong tập mới nhất của Running Man Vietnam mùa 3, khách mời Uyển Ân đã có màn "dí" anh trai ruột - Bò Biển Trấn Thành khiến dàn cast và khán giả thích thú.

Quang Hùng MasterD "sang chấn"

Với tinh thần "mỗi tuần là một bộ phim", tập 12: Ký Ức Bị Đánh Mất đưa dàn cast xuyên không đến bối cảnh tương lai. Bộ ba khách mời Huỳnh Lập, Quang Hùng MasterD và Uyển Ân nhanh chóng "hòa tan", tạo nên một trong những tập phát sóng "ồn" nhất Running Man Vietnam mùa 3.

Ở thử thách đầu tiên, tân binh Quang Hùng MasterD dù còn bỡ ngỡ nhưng vẫn lăn xả hết mình khi gặp ngay "con tướng" Quang Trung mưu mẹo. Màn đấu trí này khiến nam ca sĩ không khỏi "sang chấn tâm lý".

Đến nhiệm vụ thứ hai - Vùng ký ức phản chiếu, Quang Hùng MasterD lại vô tình trở thành "nạn nhân" tội nghiệp khi phải toát mồ hôi ghi nhớ loạt từ vựng lạ lẫm. Sự biến hóa ngôn từ vô biên của các thành viên không chỉ làm khó đối thủ mà còn tạo nên những cụm từ ngộ nghĩnh, khiến cộng đồng Runnie (người yêu thích Running Man Vietnam 3) thích thú. Khép lại nhiệm vụ, 5 người chiến thắng gồm Trấn Thành, Quang Trung, Liên Bỉnh Phát, Quân A.P và Uyển Ân giành được quyền liên lạc để nhận thêm gợi ý đắt giá về thân phận thực sự.

Trấn Thành bị Uyển Ân "dí"

Ở nhiệm vụ Sợi dây ký ức, khán giả cười nghiêng ngả với những màn chạm trán trớ trêu. "Bò biển" Trấn Thành cuối cùng cũng tìm thấy khắc tinh của đời mình khi em gái Uyển Ân là người duy nhất dám thoải mái tung chiêu vỗ bụng, thậm chí đạp ngã anh trai để giành ưu thế.

"Bò Biển" tiếp tục trở thành mục tiêu của cuộc đua "tiêu diệt Trấn Thành".

Đến cuộc đua xé bảng tên, Trấn Thành cũng trở thành mục tiêu của em gái ruột. Nữ chính Nhà Bà Nữ liên tục vây bắt anh trai, khiến Trấn Thành than trời: "Sao em gái mình mà nó mê xé mình? Anh trai nuôi nó ăn học mà...".

Không chỉ Uyển Ân, Bò Biển còn bị Liên Bỉnh Phát và Quân A.P "dí", màn "liên minh" mạnh đến mức Trấn Thành bị lột sạch áo ngay trên sóng truyền hình. Giữa vòng vây hiểm nguy, Anh Tú Atus bất ngờ chấp nhận hy sinh "tính mạng" trong game, tự nguyện bị xé để giải cứu đàn anh thoát thân khỏi nhóm Phú hộ.