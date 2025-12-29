Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào gửi lời xin lỗi Hòa Minzy, nguyên nhân do đâu?

Chiều 28/12, fan meeting Đại hội nhiều mặt một lời D-2 của Lê Dương Bảo Lâm diễn ra tại TP.HCM có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, quy tụ dàn sao từ chương trình Anh Trai "Say Hi", 2 Ngày 1 Đêm. Tại đây, khán giả được chiêu đãi nhiều tiết mục âm nhạc lẫn các "tiểu phẩm" hài theo phong cách "nghĩ gì thoại đó", không cần kịch bản.

Ngô Kiến Huy hóm hỉnh cho biết nhường spotlight cho Thu Diễm: "Giả vờ yêu Diễm Diễm hát ngọt quá trời mà Diễm "xì-chét" quá hay sao gân cổ nổi lên rần rần vậy?"

Vốn có mối quan hệ rộng, netizen nói vui rằng fan meeting của Thu Diễm là điểm hẹn của khoảng 90% nghệ sĩ V-Biz. Trong một khoảnh khắc giao lưu cùng ca sĩ Cẩm Ly, Dương Lâm tiết lộ cách anh ngỏ lời mời đàn chị đến chung vui thông qua một tin nhắn gần gũi: "Chị Tư ơi rảnh ngày đó tới với em nha chị, chị là thanh xuân của em".

Thế nhưng, một khoảng lặng thu hút sự chú ý khi Dương Lâm rưng rưng, nghẹn ngào gửi lời xin lỗi đến Hòa Minzy. Nam diễn viên kể lại sự việc khiến hai anh em suýt rạn nứt tình cảm. Nguyên nhân là vì trong quá trình trao đổi cùng Hòa Minzy, em trai của anh nói chuyện không khéo và gây nên một số hiểu lầm khiến cô buồn lòng.

Dương Lâm giãi bày: "Lâm với Hòa đã nói chuyện với nhau về tất cả mọi thứ rồi nhưng mà lu bu quá không có nói chuyện được với ê-kíp (của Lâm). Xong rồi từ ê-kíp (của Lâm) mới nhắn qua ê-kíp (của Hòa), truyền tai nhau rồi ra một câu chuyện đó. Một xíu nữa thôi là Lâm và Hòa đã có chuyện luôn rồi". Cùng với đó, Dương Lâm thay mặt em trai gửi lời xin lỗi đến Hòa Minzy và ê-kíp, mong nhận được sự thông cảm từ nữ ca sĩ và cộng sự.

Lê Dương Bảo Lâm - Hòa Minzy hóa giải hiểu lầm. Nguồn clip: FBNV

Đáp lại, Hòa Minzy cho biết cô là người dễ tính, không bao giờ muốn ê-kíp hay bất kỳ ai phải chịu hình phạt nào như mất việc. "Em chỉ lo nếu gặp một người khó tính thật sự thì các bạn sẽ ảnh hưởng đến anh thôi. Còn đối với em thì hôm nay em vẫn có mặt ở đây, em vẫn cố gắng để có một bề ngoài đẹp đẽ nhất và đến chúc mừng anh cũng như chuẩn bị tiết mục dành cho anh là anh cũng hiểu là em đã thực sự cố gắng và không suy nghĩ đến tất cả những gì đã xảy ra" - Hòa Minzy nói.

Sau đó, Hòa Minzy đã chủ động tiến về hàng ghế khán giả, gửi một cái ôm đến em trai Dương Lâm.

Trên mạng xã hội, đoạn clip xin lỗi của "Thu Diễm" nhận về hơn 71K lượt tương tác và hơn 2,8 triệu lượt xem. Bên dưới bài đăng này, Hòa Minzy để lại bình luận "Dạ không sao anh Lâm ơi". Dẫu vậy, netizen lại được phen "cười bò" khi giọng ca Rời Bỏ áp dụng công thức "cao thủ không bằng tranh thủ": Đính kèm poster fan concert Bắc Bling của cô, diễn ra vào đầu tháng 2. Khán giả thả "bão haha" cho cách quảng bá mọi lúc mọi nơi của Hòa Minzy và dự đoán buổi fan concert sẽ có "hội cười mồi" quẩy cùng.