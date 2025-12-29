Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào gửi lời xin lỗi Hòa Minzy, nguyên nhân do đâu?

Như Quỳnh (Tổng hợp)

HHTO - Tại buổi fan meeting D-2, Lê Dương Bảo Lâm bật khóc gửi lời xin lỗi Hòa Minzy và ê-kíp của nữ ca sĩ. Sau khi làm rõ hiểu lầm, giọng ca Bắc Bling có động thái khiến fan "cười bò".

Chiều 28/12, fan meeting Đại hội nhiều mặt một lời D-2 của Lê Dương Bảo Lâm diễn ra tại TP.HCM có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, quy tụ dàn sao từ chương trình Anh Trai "Say Hi", 2 Ngày 1 Đêm. Tại đây, khán giả được chiêu đãi nhiều tiết mục âm nhạc lẫn các "tiểu phẩm" hài theo phong cách "nghĩ gì thoại đó", không cần kịch bản.

Ngô Kiến Huy hóm hỉnh cho biết nhường spotlight cho Thu Diễm: "Giả vờ yêu Diễm Diễm hát ngọt quá trời mà Diễm "xì-chét" quá hay sao gân cổ nổi lên rần rần vậy?"

Vốn có mối quan hệ rộng, netizen nói vui rằng fan meeting của Thu Diễm là điểm hẹn của khoảng 90% nghệ sĩ V-Biz. Trong một khoảnh khắc giao lưu cùng ca sĩ Cẩm Ly, Dương Lâm tiết lộ cách anh ngỏ lời mời đàn chị đến chung vui thông qua một tin nhắn gần gũi: "Chị Tư ơi rảnh ngày đó tới với em nha chị, chị là thanh xuân của em".

Thế nhưng, một khoảng lặng thu hút sự chú ý khi Dương Lâm rưng rưng, nghẹn ngào gửi lời xin lỗi đến Hòa Minzy. Nam diễn viên kể lại sự việc khiến hai anh em suýt rạn nứt tình cảm. Nguyên nhân là vì trong quá trình trao đổi cùng Hòa Minzy, em trai của anh nói chuyện không khéo và gây nên một số hiểu lầm khiến cô buồn lòng.

602463337-894284519948573-7551669089504040474-n.jpg

Dương Lâm giãi bày: "Lâm với Hòa đã nói chuyện với nhau về tất cả mọi thứ rồi nhưng mà lu bu quá không có nói chuyện được với ê-kíp (của Lâm). Xong rồi từ ê-kíp (của Lâm) mới nhắn qua ê-kíp (của Hòa), truyền tai nhau rồi ra một câu chuyện đó. Một xíu nữa thôi là Lâm và Hòa đã có chuyện luôn rồi". Cùng với đó, Dương Lâm thay mặt em trai gửi lời xin lỗi đến Hòa Minzy và ê-kíp, mong nhận được sự thông cảm từ nữ ca sĩ và cộng sự.

Lê Dương Bảo Lâm - Hòa Minzy hóa giải hiểu lầm. Nguồn clip: FBNV

Đáp lại, Hòa Minzy cho biết cô là người dễ tính, không bao giờ muốn ê-kíp hay bất kỳ ai phải chịu hình phạt nào như mất việc. "Em chỉ lo nếu gặp một người khó tính thật sự thì các bạn sẽ ảnh hưởng đến anh thôi. Còn đối với em thì hôm nay em vẫn có mặt ở đây, em vẫn cố gắng để có một bề ngoài đẹp đẽ nhất và đến chúc mừng anh cũng như chuẩn bị tiết mục dành cho anh là anh cũng hiểu là em đã thực sự cố gắng và không suy nghĩ đến tất cả những gì đã xảy ra" - Hòa Minzy nói.

Sau đó, Hòa Minzy đã chủ động tiến về hàng ghế khán giả, gửi một cái ôm đến em trai Dương Lâm.

605502829-894284673281891-1139558501704862009-n.jpg

Trên mạng xã hội, đoạn clip xin lỗi của "Thu Diễm" nhận về hơn 71K lượt tương tác và hơn 2,8 triệu lượt xem. Bên dưới bài đăng này, Hòa Minzy để lại bình luận "Dạ không sao anh Lâm ơi". Dẫu vậy, netizen lại được phen "cười bò" khi giọng ca Rời Bỏ áp dụng công thức "cao thủ không bằng tranh thủ": Đính kèm poster fan concert Bắc Bling của cô, diễn ra vào đầu tháng 2. Khán giả thả "bão haha" cho cách quảng bá mọi lúc mọi nơi của Hòa Minzy và dự đoán buổi fan concert sẽ có "hội cười mồi" quẩy cùng.

cover.jpg
1471.jpg
Như Quỳnh (Tổng hợp)
#Lê Dương Bảo Lâm #Hòa Minzy #fan meeting

Xem thêm

Cùng chuyên mục