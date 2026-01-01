Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Năm 2025 đầy ý nghĩa và hành trình thăng hạng nhan sắc của Hoa hậu Hà Trúc Linh

JEANIE - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 vào tháng 6/2025, Hà Trúc Linh nhanh chóng bước vào một nhiệm kỳ với lịch trình dày đặc. Không chỉ dừng lại ở danh hiệu sắc đẹp, người đẹp sinh năm 2004 đã cho thấy hình ảnh của một hoa hậu trẻ năng động, có định hướng rõ ràng trong các hoạt động cộng đồng, văn hóa và truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Nhờ sở hữu hình thể cân đối, phong thái tự tin, câu trả lời ứng xử khéo léo và nét đẹp hiện đại nhưng vẫn giàu chất truyền thống, Hà Trúc Linh đã vượt qua nhiều ứng viên xuất sắc để chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2024, cuộc thi sắc đẹp uy tín và lâu đời nhất Việt Nam.

ha-truc-linh1.jpg
ha-truc-linh.jpg

Kể từ giây phút đăng quang, hành trình của Hà Trúc Linh không chỉ dừng lại ở danh hiệu mà còn mở ra những cánh cửa lớn hơn, giúp người đẹp ngày càng khẳng định vai trò của một đại sứ hình ảnh, gương mặt hoạt động xã hội tích cực.

﻿﻿ha-truc-linh2.jpg﻿
﻿ha-truc-linh3.jpg﻿
﻿ha-truc-linh7.jpg
ha-truc-linh8.jpg﻿

Liên tục xuất hiện tại các sự kiện văn hóa nghệ thuật, các show thời trang lớn trên cả nước, Hoa hậu Hà Trúc Linh thường chọn trang phục truyền thống như áo dài với những họa tiết và ý nghĩa gắn với văn hóa Việt Nam, thể hiện niềm tự hào với bản sắc dân tộc. Những bộ áo dài mà cô mặc không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn góp phần quảng bá giá trị văn hoá và nghệ thuật truyền thống sâu rộng hơn tới công chúng.

ha-truc-linh16.jpg
ha-truc-linh15.jpg
ha-truc-linh6.jpg
ha-truc-linh4.jpg

Không chỉ dừng ở việc xuất hiện trên các thảm đỏ, Hà Trúc Linh còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và cộng đồng. Sau khi đăng quang, người đẹp đã dành thời gian tham gia chuỗi hoạt động xã hội trải dài nhiều tỉnh thành, từ hỗ trợ các chương trình xã hội đến trao đổi về giáo dục, lan tỏa thông điệp tích cực về tinh thần cống hiến và trách nhiệm của một Hoa hậu.

ha-truc-linh27.jpg
ha-truc-linh26.jpg
﻿ha-truc-linh23.jpg
ha-truc-linh25.jpg

Ngoài những sự kiện chính thức, hình ảnh của Trúc Linh trên mạng xã hội cũng thu hút lượng lớn sự quan tâm từ công chúng. Nàng hậu thường xuyên chia sẻ các hoạt động thường ngày, các chuyến công tác và những khoảnh khắc đời thường với phong cách trẻ trung, hiện đại. Một số hình ảnh mới vừa được chia sẻ gần đây cho thấy Trúc Linh đang ngày càng hoàn thiện hình ảnh bản thân, nhan sắc thăng hạng rõ rệt sau hơn nửa năm đăng quang.

ha-truc-linh.jpg
ha-truc-linh14.jpg
ha-truc-linh22.jpg
ha-truc-linh5.jpg

Từ một sinh viên trẻ, Trúc Linh bước lên sân khấu nhan sắc lớn với tinh thần cầu tiến, và kể từ đó, người đẹp không ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, từ biểu tượng vẻ đẹp Việt cho tới người truyền cảm hứng tích cực cho nhiều bạn trẻ. Hoa hậu Hà Trúc Linh vẫn đang tiếp tục hoàn thành chương trình học tại trường song hành với các hoạt động cộng đồng, xã hội trong vai trò Hoa hậu Việt Nam. Người đẹp luôn xác định việc học là nền tảng quan trọng để phát triển lâu dài.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
#Hoa hậu Việt Nam 2024 #Hoa hậu Hà Trúc Linh #nhan sắc #văn hóa #truyền cảm hứng #hoạt động xã hội #truyền thống #Hoa hậu

