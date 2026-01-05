Bạn trẻ gói bánh chưng, trình diễn áo dài và Việt phục đón năm mới tại Nhật Bản

HHTO - Chương trình Xuân Quê Hương - Tết Đại Đoàn Kết 2026 tổ chức tại Osaka, Nhật Bản đã thu hút hơn 1.000 bà con người Việt Nam. Tại đây, nhiều hoạt động vui Xuân đón Tết như trình diễn áo dài, viết thư pháp, gói bánh chưng, xem phim Mưa Đỏ đã diễn ra đầy sôi động.

Sáng 4/1/2026, tại công viên Ikuno, thành phố Osaka, Nhật Bản, chương trình Xuân Quê Hương - Tết Đại Đoàn Kết 2026 đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp. Sự kiện thu hút hơn 1.000 người tham dự, bao gồm cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, cùng đông đảo bạn bè nước bạn yêu mến văn hóa Việt Nam.

Nhiều bạn trẻ đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản cùng đón năm mới. Nguồn clip: @nguyenkhuongduy1505

Lần đầu tiên, 20 hội đoàn người Việt từ khắp các vùng trên đất nước Nhật Bản cùng hội tụ, tạo nên một không khí đoàn kết, rộn ràng. Đây là chương trình do Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai chủ trì tổ chức, được bảo trợ bởi Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và chính quyền quận Ikuno.

Bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai, Trưởng Ban Tổ chức chương trình chia sẻ: "Xuân Quê Hương - Tết Đại Đoàn Kết là hoạt động văn hóa cộng đồng có ý nghĩa thiết thực, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng người Việt xa quê, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản".

Cùng ý kiến với BTC, ông Ngô Trịnh Hà - Tổng lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Osaka nhấn mạnh thêm Xuân Quê Hương - Tết Đại Đoàn Kết là dịp để cộng đồng người Việt tại Nhật Bản cùng xây dựng hình ảnh người Việt năng động, đoàn kết và thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật đã được tổ chức. Đầu tiên là triển lãm tranh ảnh, nơi trưng bày những tác phẩm sống động về phong cảnh - con người - nếp sống văn hóa do nhiếp ảnh gia ghi lại từ nhiều nơi trên đất nước Việt Nam.

Các bạn trẻ thích thú với khu vực tham gia gói bánh chưng, viết thư pháp và trình diễn áo dài, cổ phục. Chương trình còn có các hoạt động giao lưu ẩm thực với mâm cơm Tết Việt, biểu diễn Việt phục, giao lưu văn nghệ cộng đồng, chiếu phim Mưa Đỏ.

Không chỉ có các bạn nữ, nhiều nam giới trổ tài "khéo tay hay làm", tỉ mỉ gói từng chiếc bánh chưng đón năm mới.

Hoạt động trình diễn áo dài, Việt phục được các bạn trẻ hào hứng tham gia.

Từng dòng thư pháp được các sư nắn nót, gửi gắm về một năm mới bình an.

Phim Mưa Đỏ được chiếu miễn phí dành cho bà con.