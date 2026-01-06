Hamzy - YouTuber mukbang nổi tiếng người Hàn Quốc thông báo tạm dừng hoạt động

HHTO - YouTuber mukbang nổi tiếng người Hàn Quốc Hamzy vừa chính thức thông báo tạm dừng hoạt động sáng tạo nội dung trên YouTube. Quyết định này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng quốc tế, đặc biệt là người hâm mộ đã theo dõi cô suốt nhiều năm qua.

YouTuber mukbang đình đám Hamzy - chủ kênh YouTube sở hữu khoảng 14 triệu người đăng ký, mới đây đã đăng tải một video thông báo về việc tạm ngừng hoạt động. Trong video, cô chia sẻ đây là quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng, xuất phát từ mong muốn tập trung cho sức khỏe và những kế hoạch quan trọng trong cuộc sống cá nhân.

Hamzy cho biết sau nhiều năm liên tục sản xuất nội dung với cường độ cao, cô nhận thấy bản thân cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi thực sự. Nữ YouTuber thẳng thắn chia sẻ mong muốn dành thời gian cho kế hoạch sinh con - điều mà cô đã suy nghĩ suốt một thời gian dài nhưng chưa thể thực hiện vì công việc.

Theo Hamzy, nếu tiếp tục trì hoãn, cô có thể sẽ kéo dài kế hoạch này thêm 1-2 năm nữa. Chính vì vậy, việc tạm dừng hoạt động vào thời điểm hiện tại được xem là lựa chọn phù hợp nhất đối với cô.

Dù tạm ngưng sản xuất các video mukbang mới, Hamzy khẳng định kênh YouTube của cô sẽ không dừng hoạt động hoàn toàn. Trong thời gian tới, nữ YouTuber dự kiến đăng tải một số video đã quay sẵn trước đó, đồng thời chia sẻ thêm các vlog đời thường để cập nhật cuộc sống và giữ liên lạc với người hâm mộ.

Cô cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả đã luôn ủng hộ và đồng hành trong suốt chặng đường làm nội dung của mình. Hamzy bày tỏ hy vọng sẽ sớm quay trở lại sau khi hoàn thành những kế hoạch cá nhân quan trọng, kèm theo những “tin vui” dành cho người theo dõi.

Ngay sau khi video thông báo được đăng tải, đông đảo người hâm mộ từ nhiều quốc gia đã để lại bình luận động viên, chúc Hamzy giữ gìn sức khỏe và có một hành trình mới suôn sẻ. Phần lớn ý kiến cho rằng việc ưu tiên sức khỏe và cuộc sống cá nhân là điều cần thiết, đặc biệt với những nhà sáng tạo nội dung hoạt động bền bỉ trong nhiều năm liền.

Việc Hamzy tạm dừng hoạt động được xem là một khoảng lặng đáng chú ý của làng mukbang YouTube, song nhiều người tin rằng cô sẽ trở lại trong tương lai với tinh thần tích cực và trọn vẹn hơn.