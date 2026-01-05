Sau Tết Dương lịch, người lao động còn những ngày nghỉ nào trong năm 2026?

HHTO - Năm 2026, người lao động Việt Nam dự kiến được nghỉ các ngày lễ, Tết, bao gồm các ngày nghỉ hưởng nguyên lương theo quy định của Bộ luật Lao động và những ngày nghỉ bù, nghỉ liền kề cuối tuần. Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, từ nay đến hết năm 2026 vẫn còn nhiều đợt nghỉ lễ đáng chú ý, tạo điều kiện để người dân sắp xếp công việc, du lịch và nghỉ ngơi.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026: Nghỉ 9 ngày liên tiếp

Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 là kỳ nghỉ dài nhất trong năm. Theo phương án dự kiến, người lao động sẽ được nghỉ 9 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy, ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ Nhật, ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Trong đó, người lao động được nghỉ 5 ngày Tết theo quy định, kết hợp với các ngày nghỉ cuối tuần liền kề trước và sau Tết. Kỳ nghỉ dài giúp người dân có thêm thời gian sum họp gia đình, đi lại, du Xuân và chuẩn bị cho năm mới.

Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghỉ 3 ngày cuối tháng 4

Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch) năm 2026 rơi vào Chủ Nhật, ngày 26/4. Theo quy định, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 27/4. Nếu tính cả hai ngày cuối tuần trước đó, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ 25/4 đến 27/4/2026.

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Kỳ nghỉ 4 ngày liền

Năm 2026, Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) rơi vào Thứ Năm, còn Ngày Quốc tế Lao động (1/5) rơi vào Thứ Sáu. Với lịch này, người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày, từ 30/4 đến hết 3/5/2026, bao gồm cả hai ngày nghỉ cuối tuần. Đây là một trong những kỳ nghỉ thuận lợi cho các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Quốc khánh 2/9: Dự kiến nghỉ khoảng 5 ngày

Dịp Quốc khánh 2/9/2026 rơi vào Thứ Tư. Theo phương án dự kiến, người lao động có thể được nghỉ kéo dài khoảng 5 ngày, từ 29/8 đến 2/9/2026, thông qua việc nghỉ liền kề cuối tuần và hoán đổi ngày làm việc. Phương án nghỉ cụ thể sẽ được cơ quan có thẩm quyền thông báo chính thức trước kỳ nghỉ.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Tổng số ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Tính cả các kỳ nghỉ đã qua và những ngày nghỉ còn lại trong năm, người lao động Việt Nam dự kiến có khoảng 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026. Trong đó, Tết Nguyên đán Bính Ngọ là kỳ nghỉ dài nhất với 9 ngày liên tiếp, tiếp đến là Quốc khánh 2/9 và các dịp lễ lớn khác.

Việc các ngày lễ rơi gần hoặc trùng với cuối tuần giúp nhiều kỳ nghỉ trong năm 2026 được kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chủ động sắp xếp thời gian làm việc, học tập và sinh hoạt cá nhân.