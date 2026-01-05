Sự cố LMHT đầu năm 2026: Game thủ "khóc thét" vì lag, đồng loạt đòi trả điểm rank

HHTO - Ngày thứ Hai đầu tiên của năm 2026 bỗng trở thành "kiếp nạn" với cộng đồng LMHT khi máy chủ gặp sự cố kết nối diện rộng. Dù phía Nhà phát hành đã nhanh chóng lên tiếng xác nhận và khuyến cáo tạm dừng leo rank, nhưng làn sóng yêu cầu hoàn trả điểm số vẫn đang "chiếm sóng" khắp các diễn đàn.

Sáng ngày 5/1/2026, cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Việt Nam rơi vào trạng thái "bất ổn toàn tập" khi hệ thống máy chủ gặp sự cố bất ngờ. Ban đầu, hàng loạt người chơi bị chặn đứng ngay từ cửa đăng nhập với các thông báo lỗi. Những tưởng sau khi may mắn "lách" qua được màn hình chờ và kết nối lại thành công thì "sóng yên biển lặng", nhưng không, đây mới là lúc ác mộng thực sự bắt đầu.

"Mang giấc mơ bấy lâu hóa thành niềm đau" - theme song "chuẩn không cần chỉnh" cho hội leo rank﻿ lúc này.

Vừa vào trận, người chơi lập tức đối mặt với tình trạng giật lag, thậm chí bị văng khỏi ván đấu. Trên các hội nhóm, không khó để bắt gặp những dòng trạng thái than trời. Một game thủ hài hước ví von: "Vào game làm gì mà Ping nhảy còn dancer". Dù là một bình luận vui, nhưng nó phản ánh đúng thực tế bất lực của "500 anh em" khi kỹ năng thượng thừa cũng đành chào thua sự cố hệ thống.

Nhiều game thủ khóc thét vì dòng chữ "Đang kết nối...Vui lòng chờ".

Trước làn sóng phản hồi từ các game thủ, Fanpage chính thức của LMHT đã nhanh chóng đăng tải thông báo khẩn: "Hiện tại, chúng tôi đã ghi nhận tình trạng kết nối không ổn định... Để tránh trải nghiệm trận đấu không tốt, chúng tôi khuyến khích các anh hùng tạm thời không vào trận ở chế độ Xếp Hạng trong thời gian này".

Có game thủ còn hài hước muốn nhà phát hành phát người yêu chứ không nhận lời xin lỗi.

Tuy nhiên, động thái này dường như chưa đủ để "xoa dịu" dư luận. Bên dưới bài đăng, hàng loạt bình luận yêu cầu nhà phát hành phải có cơ chế bồi thường điểm. Nguyên nhân là do sự cố xảy ra đột ngột, chế độ "Thua không tính" (Loss Forgiven) dường như không kích hoạt kịp thời ở một số ván đấu. Điều này khiến nhiều game thủ chịu cảnh mất điểm oan dù lỗi hoàn toàn không thuộc về họ.

Đến thời điểm hiện tại, cộng đồng game thủ vẫn đang "lót dép" chờ những thông tin cập nhật tiếp theo về việc khắc phục sự cố cũng như phương án đền bù thỏa đáng.