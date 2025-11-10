T1 vô địch CKTG LMHT 2025: Cú "three-peat" lịch sử xóa tan những hoài nghi

HHTO - Giải Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2025 chính thức gọi tên T1 sau 5 ván đấu "tàu lượn" cảm xúc trước KT Rolster. Chiến thắng 3-2 không chỉ giúp T1 nâng cao chiếc cúp vô địch thứ 6 và hoàn tất cú "three-peat" lịch sử, mà còn là màn "trả bài" hoàn hảo của Doran và Gumayusi. Từ hạt giống số 4 LCK, phải khởi đầu từ Vòng Khởi Động, T1 một lần nữa chứng minh "DNA vô địch" là có thật.

Ngày 9/11, tại Nhà thi đấu Đông An (Thành Đô, Trung Quốc), lịch sử của Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) đã gọi tên T1 trong cảm xúc vỡ òa của Tê con (fan T1). Sau 5 ván đấu, T1 đã lội ngược dòng, đánh bại đối thủ KT Rolster với tỉ số 3-2.

Đây là chức vô địch thứ sáu trong lịch sử T1 (2013, 2015, 2016, 2023, 2024, 2025) - một kỷ lục "vô tiền khoáng hậu". Đặc biệt, T1 đến với CKTG 2025 với tư cách Hạt giống số 4 LCK, sau một năm "trắng tay" ở giải quốc nội. Họ thậm chí phải bắt đầu hành trình "leo tháp" từ vòng Play-in (vòng Khởi Động), vị trí thường dành cho các đội bị đánh giá thấp. Từ khởi đầu bị hoài nghi, T1 đã tiến thẳng tới ngôi vương bằng bản lĩnh.

Khoảnh khắc của "Đỗ Lan" trong game 5 được nhiều khán giả T1 chia sẻ.

Trận chung kết tại Thành Đô diễn ra đúng như kỳ vọng của nhiều khán giả. T1 thắng ván đầu tiên nhưng sau đó bị KT Rolster dẫn ngược 2-1, đẩy các Tê con vào thế "nín thở". Tuy nhiên với kinh nghiệm và bản lĩnh của nhà vua, T1 giữ vững tâm lý gỡ hòa 2-2. Trong ván đấu quyết định, khoảnh khắc Bdd của KT gục ngã cũng là lúc T1 khép lại loạt BO5 nghẹt thở bằng chiến thắng 3-2 đầy thuyết phục.

Chiến thắng này đặc biệt ý nghĩa với những tuyển thủ từng là "tâm bão" hoài nghi. Doran (tuyển thủ đường trên), tân binh của T1 năm nay, chịu áp lực khi thay thế huyền thoại Zeus. Dù vẫn có pha nằm lại khiến fan "thở oxy", Doran đã đứng vững ở những phút then chốt, chính thức xóa bỏ mác "choker" (tâm lý yếu) bám theo anh.

Dù là đương kim vô địch, nhưng vị trí "Seed 4" khiến T1 bị hoài nghi rằng họ đang ở "bên kia sườn dốc".

Ở vị trí xạ thủ, Gumayusi cũng có một mùa giải "để đời". Từng bị chỉ trích nặng nề vì phong độ thất thường, lựa chọn tướng out-meta (chiến thuật), "thái tử" đã trở lại mạnh mẽ. Với lối chơi đa dạng và tự tin, Guma được bình chọn là FMVP (Tuyển thủ xuất sắc nhất Chung kết). Danh hiệu này cũng là câu trả lời cho mọi hoài nghi.

Guma trở thành FMVP của giải đấu.

Bên cạnh đó, không thể thiếu bộ khung "bất tử" đã làm nên cú "three-peat". Oner và "Bé Kẻ (Keria) tiếp tục là bức tường thép, chứng minh vì sao họ là cặp đôi rừng - hỗ trợ hàng đầu thế giới. Chức vô địch thứ 6 này cũng là lời khẳng định hoàn hảo cho vị thế huyền thoại của "Anh Già" Faker, người đầu tiên bước vào "Hall of Legends" (Ngôi đền của những huyền thoại).

"Anh Già" động viên Doran trước giây phút đội hình DOFGK bước lên bục vinh quang.

Từ vị thế "cửa dưới", T1 đã đi trọn hành trình dài nhất để chạm đến đỉnh cao quen thuộc. Chức vô địch năm nay không chỉ là một cột mốc lịch sử, mà còn là bằng chứng rằng bản lĩnh và niềm tin vẫn luôn là "meta" hiệu quả nhất của T1.