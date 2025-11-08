Bé Sa nay lớn bổng sau 8 năm, có còn thích "mukbang" cùng mẹ Quỳnh Trần JP?

Nhiều năm gắn liền với những video mukbang cùng mẹ, bé Sa - con trai của YouTuber Quỳnh Trần JP giờ đã khôn lớn, trở thành đề tài được cộng đồng mạng nhắc đến trong thời gian gần đây. Cậu bé từng khiến mạng xã hội "mê mẩn" bởi biểu cảm hài hước, đôi mắt trong veo khi mẹ "Sa chào cô chú đi con", giờ đã lớn bổng, khiến ai nấy không khỏi bồi hồi.

Trong những hình ảnh gần đây, bé Sa giờ đã cao gần bằng mẹ, gương mặt cũng đã thon gọn hơn, ra dáng một học sinh tiểu học tràn đầy năng lượng. Dù vậy, bé Sa vẫn còn đó nét quen thuộc cùng mái tóc ngố thương hiệu, không khác gì so với thời còn ngồi kế mẹ trước máy quay.

Bé Sa nay đã khôn lớn.

Bé Sa hiện vẫn sinh sống và học tập tại Nhật Bản, sáng đến trường, chiều về chơi, phụ mẹ chăm em và làm bài tập. Do đã đi học, Sa chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong video cùng mẹ, nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến khán giả thích thú và để lại nhiều bình luận.

Nhiều người xem lâu năm cảm thấy thời gian trôi nhanh, mới đó mà Sa đã lớn và Quỳnh Trần JP đã có thêm con gái - bé Na. Có nhiều hôm, Sa cùng vào ăn với mẹ và em gái, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp nhưng không kém phần ấm cúng.

Sa cùng em Na và mẹ Quỳnh Trần JP.

Bé Sa đáng yêu nay đã đi học tiểu học.

Bé Sa từng là hiện tượng mạng vào giai đoạn 2018 - 2019, khi kênh của Quỳnh Trần JP bắt đầu trở nên nổi tiếng. Mỗi lần Quỳnh Trần JP xuất hiện cùng mâm đồ ăn đầy ắp thì bên cạnh luôn có bé Sa, đeo chiếc yếm nhỏ cùng biểu cảm đa dạng, đáng yêu. Dần dà, khán giả ngày càng xem nhiều hơn chỉ để bắt chụp những khoảnh khắc hài hước, lém lỉnh của Sa khi ăn cùng mẹ.

Bé Sa thời còn gây sốt mạng xã hội.

Độ nổi tiếng của Sa đạt đến mức khi hai mẹ con về Việt Nam năm 2019, buổi fan meeting đã thu hút đông đảo người hâm mộ, thậm chí còn có nghệ sĩ tham gia như Quang Trung. Thời điểm đó, bé Sa trở thành một "cơn sốt" mạng xã hội, nhưng sau đó cậu bé cũng phải khôn lớn và trở về với cuộc sống bình thường, giao lại "trọng trách" ăn cùng mẹ Quỳnh Trần JP cho em Na.