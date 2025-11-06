Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

5 sân bay khu vực miền Trung tạm dừng hoạt động giữa bão số 13 Kalmaegi

Linh Lê

HHTO - Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), Cục Hàng không Việt Nam đã cho tạm dừng khai thác từ chiều ngày 6/11 đối với 5 cảng hàng không khu vực miền Trung.

Theo đó, các cảng hàng không bị ảnh hưởng bao gồm: Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Chu Lai và Phù Cát.

Các cảng hàng không trên tạm ngừng hoạt động trong khoảng thời gian từ chiều 6/11 đến sáng 7/11/2025 (giờ địa phương), tùy theo diễn biến cụ thể của cơn bão. Cụ thể:

Cảng Hàng không Phù Cát, tạm ngừng từ 14h ngày 6/11 đến 1h ngày 7/11/2025.

Cảng Hàng không Chu Lai, tạm ngừng từ 19h ngày 06/11 đến 3h ngày 7/11/2025.

Cảng Hàng không Tuy Hòa, tạm ngừng từ 15h ngày 6/11 đến 20h ngày 6/11/2025.

Cảng Hàng không Pleiku, tạm ngừng từ 21h ngày 6/11 đến 6h ngày 7/11/2025.

Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột, tạm ngừng từ 22h ngày 6/11 đến 6h ngày 7/11/2025.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi), đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các Cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay.

Các cảng hàng không kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Đồng thời triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không để phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Ngoài ra, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 13 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay; cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.

Linh Lê
Cục Hàng không Việt Nam
