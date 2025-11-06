Những địa phương nào cho học sinh nghỉ học để phòng chống bão số 13 Kalmaegi?

HHTO - Trước dự báo bão Kalmaegi (bão số 13) có gió giật mạnh và mưa lớn, nhiều địa phương đã ra thông báo cho học sinh nghỉ học.

Gia Lai

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã phát hành công văn gửi các đơn vị trực thuộc và 58 xã phường phía đông (thuộc tỉnh Bình Định cũ) thông báo cho học sinh nghỉ học tránh bão Kalmaegi.

Đối với 77 xã phía tây (thuộc Gia Lai cũ), các trường chủ động cho học sinh nghỉ học nếu tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp.

Đắk Lắk

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cũng ra văn bản cho học sinh nghỉ để phòng, tránh ảnh hưởng bão Kalmaegi.

Các cơ sở giáo dục trên toàn bộ các xã, phường ven biển gồm các phường Sông Cầu, Xuân Đài, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp; các xã Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam, Hòa Xuân, Xuân Thọ, Đồng Xuân, Phú Mỡ và một số xã, phường lân cận thông báo đến phụ huynh, trẻ mầm non, học sinh, sinh viên nghỉ học từ chiều 5/11 đến hết ngày 7/11.

Trường học tại Hải Phòng sau trận bão Yagi.

Khánh Hòa

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn cũng ký công điện về việc chủ động phòng, tránh và ứng phó bão.

UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định cho học sinh toàn địa bàn nghỉ học trong ngày 6 và 7/11 và khi có mưa, lũ lớn, lập phương án học bù phù hợp, bảo đảm hoàn thành chương trình năm học.

Các tỉnh đều yêu cầu trong thời gian nghỉ học, hiệu trưởng các trường có trách nhiệm theo dõi sát thông tin thời tiết. Yêu cầu giáo viên, học sinh, phụ huynh không di chuyển đến vùng nguy hiểm, chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Các trường cần bố trí thời gian học bù nghỉ tránh bão phù hợp sau đó.

Đà Nẵng

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã ban hành công văn về việc cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn khi bão số 13 (bão Kalmaegi) đổ bộ. Theo đó, toàn bộ trẻ mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn thành phố được nghỉ học vào chiều 6/11.

Trong khi đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các đại học, trường đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên, học viên.

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện công văn về việc chủ động ứng phó với bão số 13, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Các trường phải chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh, học viên, cũng như tài sản, tài liệu của nhà trường.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục được yêu cầu thông báo kịp thời đến cha mẹ học sinh; bố trí giáo viên, nhân viên trực quản lý trẻ mầm non, học sinh trong thời gian nghỉ. Đặc biệt, đối với trường tổ chức bán trú, cần dừng nhận thực phẩm để tránh lãng phí suất ăn.

Riêng những trường có học sinh nội trú cần bố trí giáo viên, nhân viên túc trực đảm bảo an toàn trong trường hợp học sinh không thể về nhà do ảnh hưởng của bão, mưa lớn.

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các trường sau bão cần khẩn trương khắc phục thiệt hại, vệ sinh trường lớp, phòng chống dịch bệnh để sớm ổn định công tác dạy học.

Quảng Ngãi

Nhằm chủ động ứng phó bão Kalmaegi (bão số 13), Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã phát đi công văn yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cho học sinh nghỉ học từ chiều 6/11 (thứ Năm), cho đến khi có thông báo mới.

Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cũng yêu cầu các sơ sở giáo dục cần thường xuyên giữ liên lạc với học sinh, giáo viên vùng bị cô lập để kịp thời hỗ trợ, nắm tình hình, tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra. Tham gia hỗ trợ, giúp đỡ và sẵn sàng tiếp nhận người dân vào trường học để tránh, trú bão.