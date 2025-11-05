Quán quân Olympia 25 "đốn tim" dân mạng với loạt hình ảnh đời thường đáng yêu

HHTO - Sau chiến thắng tại trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25, cậu bạn Trần Bùi Bảo Khánh tiếp tục "đốn tim" dân mạng với loạt khoảnh khắc đời thường đáng yêu.

Sau chiến thắng tại Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25, Trần Bùi Bảo Khánh (học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) tiếp tục trở thành tâm điểm trên các trang mạng xã hội. Nếu Bảo Khánh trên bục thi đấu truyền cảm hứng học tập và sự nỗ lực tới các bạn trẻ thì Bảo Khánh ngoài đời lại khiến netizen thích mê với loạt hình ảnh “siêu đáng iu”.

Sau hành trình dài nỗ lực và theo đuổi với ước mơ trở thành “chủ nhân” của chiếc vòng nguyệt quế và học bổng xịn xò, nam sinh đã trở lại với quỹ đạo, nhịp sống quen thuộc của một học sinh lớp 12: Học tập, vui chơi với bạn bè và tràn đầy năng lượng.

Bảo Khánh giao lưu với bạn bè sau khi đạt ngôi vị Quán quân. Video: @halsey.hg

Sau khi trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 khép lại, anh chàng “Amser” nhanh chóng được netizen “săn lùng”. Được biết sau những giờ học tập căng thẳng, Bảo Khánh sẽ giải trí bằng cách “điểm danh” đều đặn trong một trò chơi điện tử với tựa Genshin Impact. "Giang cư mận" vô cùng thích thú khi hình ảnh Bảo Khánh trên đấu trường tri thức hoàn toàn khác xa anh chàng ngoài đời.

﻿Khoảnh khắc chàng Quán quân tích cực “cày game” được chia sẻ trên mạng xã hội.

Quay trở lại trường học, Bảo Khánh được nhiều bạn trong trường tìm đến để giao lưu. Có những hôm, cậu bạn chuyên Sinh tạm thời vắng mặt để đi nhận thưởng thì thấy xuất hiện những tấm bảng viết tay dễ thương được dán trước cửa lớp như: Hôm nay không có Bảo Khánh, Không có Bảo Khánh (nhưng có Thiều Phương Linh *cùng thích Venti),... để thông báo sự vắng mặt của cậu. Những dòng chữ hóm hỉnh ấy vừa thể hiện sự trêu chọc thân mật, vừa là cách các bạn học thể hiện tình cảm thân thiết đến Bảo Khánh.

Video: @buinhan.manulife

Giữa thời đại mạng xã hội đầy những câu chuyện “nổi tiếng phút chốc”, hình ảnh một Quán quân Olympia 25 với những phút giây đời thường giản dị, khiến nhiều người thêm yêu mến và ngưỡng mộ.