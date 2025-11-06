Bão Kalmaegi trở thành cơn bão chết chóc nhất thế giới 2025 dù không mạnh nhất

HHTO - Tổng thống Philippines đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào hôm nay sau khi bão Kalmaegi khiến ít nhất 140 người thiệt mạng và hơn 100 người còn đang mất tích. Bão Kalmaegi cũng trở thành cơn bão chết chóc nhất 2025 trên toàn thế giới, tính đến thời điểm này.

Bão Kalmaegi là thiên tai chết chóc nhất 2025 ở Philippines và cũng là cơn bão chết chóc nhất thế giới 2025, tính đến thời điểm này, theo CNA.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào hôm nay, 6/11, sau khi bão Kalmaegi (ở Philippines gọi là bão Tino, nước ta gọi là bão số 13) lấy đi mạng sống của ít nhất 140 người, và 127 người còn đang mất tích.

Việc Tổng thống Philippines ban bố “tình trạng thảm họa quốc gia” là để chính phủ có thể giải ngân tiền cứu trợ và áp giá trần cho những đồ nhu yếu phẩm.

Bão Kalmaegi san phẳng nhiều khu vực ở tỉnh Cebu (Philippines). Ảnh: Jackqueline Hernandez/ AP.

Phần lớn số người thiệt mạng do bão Kalmaegi là ở tỉnh Cebu thuộc miền Trung Philippines. Tại đây, bão đã gây ra lũ quét và khiến một dòng sông lớn tràn bờ, nên hầu hết nạn nhân thiệt mạng là do đuối nước.

Đây là video một số hình ảnh về hậu quả của bão Kalmaegi ở tỉnh Cebu (Philippines):

Nguồn: CNA.

Nhà khí tượng học Benison Estareja của Philippines nói với trang AFP rằng mưa dọc theo đường đi của bão Kalmaegi nhiều gấp 1,5 lần tổng lượng mưa thường thấy ở Cebu trong toàn bộ tháng 11, và đây là điều mà có lẽ “20 năm mới xảy ra một lần”.

Pamela Baricuatro, Thống đốc tỉnh Cebu, thì gọi tình hình này là “chưa từng có tiền lệ”.

Xe ô tô chồng chất lên nhau ở tỉnh Cebu sau lũ lụt do bão Kalmaegi. Ảnh: Jackqueline Hernandez/ AP.

Philippines là đất nước hay phải chịu bão mạnh. Mới năm ngoái, Philippines cũng phải chịu ảnh hưởng của bão Trami (Trà Mi), là cơn bão chết chóc thứ ba của năm 2024, khiến 191 người thiệt mạng.

Lúc 2h chiều nay, 6/11, tâm bão Kalmaegi ở cách Quy Nhơn (Gia Lai) của nước ta khoảng 150 km về phía Đông - Đông Nam, sức gió mạnh nhất cấp 14 - 15 (150 - 183 km/h), giật trên cấp 17 (trên 220 km/h), theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Dự báo bão số 13 Kalmaegi của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Mong bà con vượt thiên tai bình an.