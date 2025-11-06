Bão số 13 Kalmaegi mạnh gần cấp siêu bão, có thể thách thức vị trí của Yagi

HHTO - Cơn bão số 13 Kalmaegi đã tăng cường độ rất nhanh, sáng nay đạt gần đến cấp siêu bão trong khi nó đã ở rất gần đất liền nước ta. Thậm chí, Kalmaegi có thể “soán ngôi” bão Yagi để lập một kỷ lục mà thực sự không ai mong muốn.

Di chuyển nhanh và mạnh lên cũng nhanh là những đặc điểm rõ ràng ở bão số 13 (bão Kalmaegi). Lúc 10h sáng nay, 6/11, tâm bão số 13 ở cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 270 km về phía Đông - Đông Nam, sức gió mạnh nhất cấp 15 (167 - 183 km/h), giật trên cấp 17 (trên 220 km/h).

Bão cấp 15 là bão rất mạnh và ở nước ta, bão từ cấp 16 trở lên gọi là siêu bão. Như vậy, có thể thấy là bão số 13 đã đến sát mức siêu bão rồi.

Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Thậm chí, theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ trong bản tin lúc 7h sáng nay, bão Kalmaegi đã đạt sức gió 215 km/h (cấp 17). Có sự khác biệt trong con số sức gió như vậy là vì tốc độ gió mạnh nhất ở Việt Nam là được lấy trong 2 phút, còn JTWC lấy tốc độ gió mạnh nhất duy trì trong 1 phút. Nhưng dù là con số nào thì sức gió của bão số 13 quả thật cũng rất kinh hoàng.

JTWC nhận định, dù bão số 13 có yếu đi một chút khi còn cách điểm đổ bộ khoảng 185 km, nhưng vì bản thân cơn bão này cực kỳ mạnh nên sức gió của nó khi đổ bộ vẫn có thể là 185 km/h (theo cách đo của JTWC, như trên). Còn nếu tính theo cách đo của nước ta thì bão có thể đổ bộ với sức gió cấp 14, vẫn là bão rất mạnh.

Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão số 13, theo JTWC lúc sáng nay, 6/11. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Theo trang Thời tiết Tây Thái Bình Dương, bão Kalmaegi có thể thách thức vị trí của siêu bão Yagi (2024) để trở thành cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ Việt Nam (tính cường độ ở thời điểm bão đổ bộ) - nếu như vậy thì đây là một kỷ lục gắn với nhiều nước mắt, không ai mong muốn cả.

Dự báo bão số 13 Kalmaegi sẽ đổ bộ khoảng khu vực Quảng Ngãi - Gia Lai trong khoảng tối đến đêm nay, nên người dân ở các khu vực dự báo bão đổ bộ và các vùng lân cận cần khẩn trương thực hiện đúng hướng dẫn của chính quyền địa phương để ứng phó với thiên tai.

Mong tất cả bà con bình an.