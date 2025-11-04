Bão Kalmaegi đổ bộ Philippines 3 lần: Ngập diện rộng, đã có người thiệt mạng

HHTO - Tính đến sáng nay, bão Kalmaegi đã đổ bộ Philippines không chỉ một, mà là 3 lần, mang theo mưa xối xả và gió dữ dội. Cơ quan khí tượng Philippines đã liên tục cảnh báo người dân về nguy cơ lũ lụt, sạt lở, nước dâng… Đi qua Philippines nhưng bão Kalmaegi vẫn rất mạnh, dự báo sẽ vào Biển Đông trong ngày mai.

Bão Kalmaegi (ở Philippines gọi là bão Tino) đã có lần đổ bộ đầu tiên vào tỉnh Layte ở miền Trung Philippines vào đúng 0h hôm nay, 4/11, theo cơ quan khí tượng nước này (PAGASA). Đến sáng sớm nay, Kalmaegi đã có 2 lần đổ bộ nữa, vào các tỉnh Cebu và Negros Occidental, theo trang Rappler và Inquirer.

Người dân đi trong nước ngập ở Cebu vào sáng nay, 4/11. Ảnh: Jacqueline Hernandez/ AP.

Cơn bão này di chuyển rất nhanh và có gió rất mạnh, khi đi vào thành phố Sagay ở tỉnh Negros Occidental, nó có sức gió 150 km/h (đầu cấp 14) và gió giật lên đến 185 km/h (cấp 16), gây mất điện và ngập lụt diện rộng, đã khiến ít nhất một người thiệt mạng (được cho là do đuối nước) và hàng chục ngàn người phải di dời, theo trang AP.

Đây là một video nước ngập cuồn cuộn ở thành phố Talisay (tỉnh Cebu, Philippines) vào sáng sớm nay do bão Kalmaegi: Nguồn: Meville Meijas.

Dự báo bão Kalmaegi sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, đi qua Philippines và sẽ vào Biển Đông trong khoảng sáng mai, 5/11. Khi đó, Kalmaegi sẽ là cơn bão số 13 theo cách gọi của nước ta.

Trong quá trình đi ngang qua Philippines, bão Kalmaegi đã giảm cấp một chút, sức gió xuống còn 130 km/h (cấp 12). Nhưng dự báo là khi vào Biển Đông, nó không chỉ mạnh lên trở lại mà còn có thể mạnh hơn lúc đổ bộ Philippines, sức gió có thể lên tới hơn 160 km/h (khoảng cuối cấp 14) trong khi di chuyển về phía miền Trung nước ta.

Dự báo bão Kalmaegi (sắp trở thành bão số 13) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Theo các mô hình hiện tại, dự báo bão Kalmaegi sẽ đổ bộ ở khoảng Quảng Ngãi - Gia Lai trong khoảng đêm 6/11 đến rạng sáng 7/11, khi đó có khả năng bão vẫn ở cấp 14. Cơn bão như vậy là rất mạnh, rất nguy hiểm, nên mong người dân ở các tỉnh trong dự báo và các khu vực lân cận thực hiện đúng hướng dẫn của chính quyền địa phương, tích cực phòng chống thiên tai, vượt bão an toàn.