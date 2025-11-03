Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tin bão Kalmaegi có thể đổ bộ với sức gió mạnh như bão Yagi: Thực hư thế nào?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Bão Kalmaegi được dự báo sẽ vào Biển Đông, trở thành bão số 13 và tăng cấp trong khi di chuyển nhanh về phía nước ta. Có những thông tin là bão có thể cập bờ ở miền Trung với sức gió mạnh tương tự bão Yagi khi đổ bộ miền Bắc, sự thật là thế nào?

Cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) đã đưa ra cảnh báo đối với nhiều tỉnh thành về nguy cơ mưa to gió lớn, ngập lụt, sạt lở đất, nước dâng khi bão Kalmaegi (ở Philippines gọi là bão Tino) đang đi về phía nước này.

Lúc 11h hôm nay, 3/11, tâm bão Kalmaegi ở trên vùng biển phía Đông Philippines, sức gió duy trì mạnh nhất là 150 - 165 km/h (cấp 14) ở gần tâm bão, có thể có lần đổ bộ đầu tiên vào đêm nay hoặc sáng sớm mai, theo PAGASA, thông tin được đăng trên trang PNA (Hãng Thông tấn Philippines).

Dự báo bão Kalmaegi sẽ vào Biển Đông ngày 5/11 và khi đó sẽ là cơn bão số 13 theo cách gọi của nước ta. Theo các mô hình hiện tại, bão sẽ di chuyển khá nhanh về phía miền Trung.

pagasa.jpg
Dự báo của PAGASA. Ảnh: PAGASA.

Điều đáng chú ý - và đáng ngại - là bão Kalmaegi được dự báo sẽ còn tăng cấp trong khi đi trên Biển Đông.

Theo các mô hình dự báo hiện tại thì bão Kalmaegi sẽ có sức gió từ 140 - 180 km/h (cấp 13 đến cấp 15) khi đến gần đất liền miền Trung nước ta, rồi có thể đổ bộ ở khu vực Quảng Ngãi - Gia Lai vào đêm 6/11 đến sáng 7/11. Trong đó, Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ dự báo sức gió là 175 km/h (cấp 15), Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) dự báo 144 km/h (cấp 13), Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC) của Trung Quốc dự báo 180 km/h (cấp 15).

Có sự khác nhau này là vì trong dự báo bão trước vài ngày vẫn còn nhiều điểm không chắc chắn; ngoài ra, cách ghi nhận sức gió duy trì mạnh nhất của các cơ quan cũng khác nhau (ví dụ Việt Nam và Trung Quốc coi đó là sức gió duy trì trong 2 phút; Mỹ là trong 1 phút; Nhật là trong 10 phút…).

track-jtwc-nov3-pm.jpg
Vị trí của bão Kalmaegi lúc trưa 3/11 và đường đi dự báo, theo JTWC. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Dù có sự khác nhau như vậy nhưng các cơ quan khí tượng lớn đều dự báo bão Kalmaegi vẫn rất mạnh khi đến sát đất liền miền Trung, nhìn chung lúc đó bão có thể mạnh cấp 13 - 14 (134 - 166 km/h).

Nhìn ngược lại, bão Yagi khi đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng vào tháng 9/2024 có sức gió khoảng cấp 13. Như vậy, mặc dù chưa chắc chắn nhưng có khả năng bão Kalmaegi đổ bộ miền Trung với sức gió tương tự bão Yagi khi đổ bộ miền Bắc.

Điểm khác biệt giữa 2 cơn bão này khi đổ bộ là bão Yagi suy yếu rất chậm khi đi sâu vào đất liền, còn bão Kalmaegi dự báo sẽ yếu đi nhanh hơn.

yagi.jpg
Cấp độ gió quan trắc từ bão Yagi (bão số 3 năm 2024), cập nhật đến 15h30' ngày 7/9/2024. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia/ Đại biểu Nhân dân.

Dự báo bão có thể sẽ còn thay đổi, nhưng Kalmaegi là một cơn bão rất mạnh và nguy hiểm, vì vậy người dân ở các khu vực có thể chịu ảnh hưởng lớn của bão (nơi dự báo bão đổ bộ và các khu vực lân cận) nên thực hiện đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để an toàn vượt qua thiên tai.

ft1468.jpg
Thục Hân
#bão kalmaegi #bão số 13 2025 #hướng đi của bão số 13 #bão kalmaegi vào tỉnh nào #bão số 13 vào đâu #bão số 13 khi nào vào đất liền #bão số 13 có mạnh không #bão yagi #bão sắp tới #bão số 13 đổ bộ vào đâu

