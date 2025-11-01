Biển Đông có thể sắp đón cơn bão số 13, dự báo hướng đi của bão thế nào?

HHTO - Vùng áp thấp ở gần Philippines đã mạnh lên mức áp thấp nhiệt đới, có thể sẽ sớm thành bão. Nó được dự báo sẽ đi vào Biển Đông trong vài ngày tới, nếu vậy có thể trở thành cơn bão số 13. Dự báo hướng đi của ATNĐ sẽ thế nào?

Cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) đã công nhận vùng áp thấp ký hiệu 98W gần nước này là áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) vào sáng sớm nay, 1/11, với sức gió mạnh nhất là 45 km/h (cấp 6), gió giật 55 km/h (cấp 7), di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15 km/h.

Trong bản tin sáng nay, PAGASA dự báo ATNĐ sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây - Tây Bắc, vào Vùng Trách nhiệm của Philippines (PAR) vào ngày mai, 2/11.

Một chuyên gia khí tượng của PAGASA nhận định, ATNĐ sẽ mạnh lên thành bão ngay trước khi đổ bộ Philippines, có thể vào ngày 3 - 4/11, theo trang Inquirer.

Khi/ nếu thành bão, dự kiến 98W sẽ có tên quốc tế là bão Kalmaegi.

PAGASA dự báo 98W sẽ đi vào Biển Đông trong ngày 5/11 (thứ Tư tới) và khi đó nó sẽ là bão mạnh. Trong trường hợp này, đây sẽ là cơn bão số 13 theo cách gọi của nước ta.

Bản tin dự báo về ATNĐ lúc sáng nay của PAGASA. Ảnh: PAGASA.

Các mô hình hiện tại đang chưa thống nhất về đường đi và cường độ của ATNĐ/ bão khi ở Biển Đông. Một số mô hình như ICON của Đức và GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ cho rằng ATNĐ/ bão sẽ đi về phía Nam Trung Bộ nước ta, còn mô hình của châu Âu thì không cho thấy như vậy. Sự thiếu thống nhất này là thường thấy khi dự báo bão cách vài ngày, hơn nữa lại trong điều kiện thời tiết ngày càng khó lường như hiện nay.

Dự báo ATNĐ/ bão này có thể còn nhiều thay đổi, người dân không nên hoang mang nhưng cũng không chủ quan, mà nên theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng địa phương để trong trường hợp cần thiết thì có cách phòng chống thiên tai phù hợp, kịp thời.