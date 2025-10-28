Mưa ở đỉnh Bạch Mã trong 24 giờ rất gần kỷ lục thế giới: Có một điều đáng chú ý

HHTO - Lượng mưa ở đỉnh Bạch Mã (Huế) lên đến hơn 1600 mm trong 24 giờ, lập kỷ lục ở Việt Nam và cũng rất gần mức kỷ lục thế giới. Nguyên nhân của hiện tượng này là gì, và có một điểm đáng chú ý nào trong sự kiện này?

Đợt mưa ở các tỉnh miền Trung không chỉ là “mưa lớn” nữa, mà còn tạo ra kỷ lục - dù đây là kỷ lục không mong muốn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ trong 24 giờ, đỉnh Bạch Mã ở Huế đã hứng lượng mưa hơn 1.600 mm. Trên ứng dụng Vrain thì từ 19h ngày 26/10 đến 19h ngày 27/10, lượng mưa ở đỉnh Bạch Mã là hơn 1.700 mm.

Như vậy, nếu xét lượng mưa trong một ngày (24 giờ) thì đỉnh Bạch Mã đã lập kỷ lục là có lượng mưa lớn nhất trong lịch sử quan trắc tại Việt Nam, theo Tiền Phong.

Lượng mưa ở đỉnh Bạch Mã (Huế) từ 19h ngày 26/10 đến 19h ngày 27/10, theo ứng dụng Vrain. Ảnh: Vrain.

Theo các chuyên gia khí tượng thì đợt mưa lần này ở miền Trung có nguyên nhân là một số yếu tố khí tượng kết hợp.

Ngoài ra, không thể không tính đến yếu tố địa hình.

Theo trang Vườn Quốc gia Bạch Mã, núi Bạch Mã nằm gần đại dương, chắn gió nên mùa nào ở Bạch Mã cũng có mưa với lượng rất cao, ở đỉnh Bạch Mã có thể lên tới khoảng 9.000 - 10.000 mm/năm, và khu vực đỉnh Bạch Mã vẫn được coi là nơi có lượng mưa lớn nhất Việt Nam.

Có thể hình dung đơn giản thế này: Khi gió mang hơi ẩm từ biển vào, gặp địa hình dốc đứng của dãy Bạch Mã, không khí bị ép bốc lên cao, ngưng tụ và trút mưa mạnh xuống - đây gọi là hiệu ứng địa hình. Khi gió ẩm cứ dồn liên tục từ biển vào thì mưa kéo dài nhiều giờ không dứt, dẫn đến lượng mưa cộng dồn rất lớn. Hiệu ứng tương tự cũng gây ra mưa cực đoan ở một số nơi có lượng mưa nhiều nhất trên thế giới.

Những phần núi ở sâu trong đất liền đóng vai trò kéo dài địa hình cao, khiến gió ẩm không thể vượt qua nhanh, càng khiến mưa tập trung nhiều ở đỉnh Bạch Mã.

Huế đang chịu lượng mưa có tính lịch sử. Ảnh: TPO.

Lượng mưa trong 24 giờ ở đỉnh Bạch Mã như trên cũng rất gần với kỷ lục thế giới. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), kỷ lục hiện tại là lượng mưa 1.825 mm trong 24 giờ ở Foc-Foc (độ cao 2.990 mét) ở đảo Réunion, là lãnh thổ hải ngoại của Pháp tại Ấn Độ Dương, vào ngày 7 - 8/1/1966.

Sự kiện mưa kỷ lục ở đảo Réunion xảy ra trong lúc bão Denise đi qua. Và đây cũng chính là điểm đáng chú ý: Lượng mưa kỷ lục mới được ghi nhận ở đỉnh Bạch Mã không hề do một cơn bão trực tiếp gây ra, mà chủ yếu do các yếu tố khí tượng kết hợp với địa hình, như vậy càng khiến việc này trở nên đặc biệt.

Một nhà dân bị ngập ở Huế. Ảnh: TPO.

Đỉnh Bạch Mã là “điểm hứng mưa” tự nhiên, và khi có các điều kiện khí tượng thích hợp, mưa có thể đạt tới mức khó tưởng tượng như vừa rồi. Điều này cũng cho thấy thời tiết luôn rất khó lường và ngày càng khó lường, nên tư duy chủ động phòng chống thiên tai là điều mà con người ở bất kỳ đâu cũng luôn cần nhớ.