Siêu bão Melissa chính thức trở thành bão mạnh nhất thế giới 2025, vượt Ragasa

HHTO - Đi cực kỳ chậm nhưng mạnh lên cực kỳ nhanh, siêu bão Melissa đã chính thức “soán ngôi” siêu bão Ragasa để trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới 2025. Nhiễu động do siêu bão Melissa gây ra mạnh đến mức máy bay săn bão của Mỹ đã phải hủy nhiệm vụ giữa chừng.

Thật không thể tưởng tượng được một cơn bão có thể mạnh lên nhanh chóng đến vậy, vượt dự báo của những mô hình lớn nhất.

Siêu bão Melissa đã chính thức trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới 2025, với sức gió duy trì tối đa lên đến 280 km/h (cấp 20 nếu tính theo thang đo mở rộng từng được dùng ở một số nước châu Á cho những cơn bão cực mạnh), theo cập nhật của Trung tâm Bão Quốc gia (NHC) của Mỹ, thông tin được đăng trên Sky News.

Như vậy, về sức gió, siêu bão Melissa đã vượt qua siêu bão Ragasa - cơn bão đã ảnh hưởng đến nhiều nơi ở châu Á, trong đó có nước ta, hồi tháng 9.

Đồng thời, Melissa cũng trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử ở Đại Tây Dương.

Hoàn lưu của siêu bão Melissa còn lớn hơn nhiều so với đất nước Jamaica. Ảnh: Zoom Earth, NOAA.

Vào ngày thứ Hai, 27/10, máy bay săn bão của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) và Lực lượng Dự bị Không quân của Mỹ đã bay vào siêu bão Melissa để thu thập dữ liệu về sức mạnh của nó, theo Newsweek.

Tuy nhiên, gió cực mạnh của siêu bão Melissa đã gây nhiễu động đến mức máy bay của NOAA buộc phải dừng sứ mệnh này giữa chừng. Báo cáo của NHC cho biết: “Máy bay của NOAA phải rời cơn bão sớm (hơn dự định) sau khi gặp nhiễu động nghiêm trọng ở thành mắt bão phía Tây Nam”.

Một máy bay săn bão của NOAA. Ảnh: Jim Watson/ AFP via Getty Images.

Siêu bão Melissa đang tiến về phía Jamaica và theo các cơ quan khí tượng thì Melissa sẽ có sức tàn phá cực kỳ khủng khiếp. Các nhà khí tượng học của NHC thúc giục: “Jamaica: Đừng ra khỏi nơi trú ẩn an toàn của bạn”.

Dự báo siêu bão Melissa sẽ đổ bộ Jamaica trong hôm nay và nếu vậy, nó sẽ là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ đảo quốc này kể từ khi dữ liệu được ghi lại vào năm 1851.