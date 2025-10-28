Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh, dự báo Hà Nội sẽ giảm bao nhiêu độ?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Một đợt không khí lạnh nữa lại sắp về miền Bắc, gây mưa ở một số tỉnh thành, bao gồm Hà Nội. Vậy dự báo hôm nào Hà Nội giảm nhiệt độ và trời trở lạnh, mức giảm nhiệt ra sao?

Thời tiết ở Hà Nội vẫn đang khá hanh khô nhưng không nắng chói chang, sáng se lạnh rồi trưa và chiều ấm áp, đúng như đã đề cập trong các bản tin trước.

Trưa và chiều nay, 28/10, nhiệt độ Hà Nội ở mức 28 - 29oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời) hoặc cao hơn một chút. Ngày mai nhiệt độ gần như hôm nay nhưng dự báo là nhiều mây hơn, trời ẩm hơn.

Và sau đó là thời tiết thay đổi ở Hà Nội.

temp-oct28-29-pm.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc vào trưa và chiều nay, 28/10 (ngày mai cũng tương tự). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dự báo một đợt không khí lạnh nữa sắp về miền Bắc, có thể vào ngày 31/10 (thời điểm thực tế có thể chênh lệch một chút). Ở thời điểm trước khi và khi không khí lạnh về thì ở Hà Nội có thể sẽ có mưa: Ngày 30/10 - 1/11 dự báo có mưa rải rác, chủ yếu là mưa nhỏ.

Ngoài ra, nhiệt độ Hà Nội sẽ giảm do ảnh hưởng của không khí lạnh, với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm 1 - 2oC mỗi ngày từ khoảng 30/10 đến vài ngày đầu tháng 11. Điều này cũng có nghĩa là nhiệt độ sẽ giảm từ từ, do đó mặc dù dự báo Hà Nội sẽ chuyển lạnh trong những ngày đầu tháng 11, với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 22 - 23oC, nhưng không đột ngột nên cũng đỡ gây bất ngờ.

rain-oct30-am.jpg
Theo mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ, nhiều nơi ở miền Bắc có mưa nhỏ (những vùng màu xanh da trời) vào sáng 30/10. Ảnh: Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Tóm lại, trong mấy ngày tới, buổi sáng ở Hà Nội vẫn se lạnh, người dân ra ngoài sớm vẫn cần áo khoác nhẹ, từ ngày 30/10 thì cần mang cả đồ che mưa vì mưa có thể xảy ra bất chợt.

Hiện tại các mô hình vẫn chưa thống nhất về mức độ lạnh ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng trong đợt không khí lạnh tới, nhưng có thể không lạnh bằng mấy ngày “mùa Đông phiên bản giới thiệu” hồi tuần trước.

ft1467.jpg
Thục Hân
#thời tiết hà nội #thời tiết miền bắc #nhiệt độ hà nội #không khí lạnh hà nội #gió mùa đông bắc #bao giờ hà nội lạnh #hôm nào hà nội mưa

