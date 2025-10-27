Thanh niên nhận 879 lượt chuyển khoản nhầm: Vì sao nhầm nhiều lần đến vậy?

HHTO - Một nam thanh niên ở Quảng Trị đã nhận được gần 900 lượt chuyển khoản với cùng một nội dung, tổng số tiền lên đến hơn 650 triệu đồng. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi làm sao có thể chuyển nhầm nhiều lượt đến vậy. Thực tế có khả năng chuyển khoản nhầm hàng trăm lần không?

Anh Hồ Minh Khanh, 19 tuổi, ở xã Lìa (tỉnh Quảng Trị), đã nhận được 879 lượt chuyển tiền nhầm trong khoảng thời gian từ sáng đến chiều ngày 21/10, với tổng số tiền là hơn 650 triệu đồng. Các lượt chuyển tiền đều có nội dung “THUONG NANG SUAT CN QUY 3 2025”.

Ngày 25/10, Công an xã Lìa thông báo đã xác minh sự việc, số tiền trên là do Công ty TNHH CJ VINA AGRI tại chi nhánh Bình Dương (cũ) chuyển nhầm, và Công an đã hoàn tất các thủ tục để trả lại tiền cho công ty, theo Tiền Phong.

Sự việc này khiến rất nhiều cư dân mạng ngạc nhiên và một số người đặt câu hỏi là làm sao có thể chuyển khoản nhầm hàng trăm lần như vậy, bình thường nhầm chỉ một vài lần thôi chứ.

Anh Khanh (thứ hai từ trái sang) đã trình báo công an và hoàn trả hơn 650 triệu đồng cho công ty chuyển khoản nhầm. Ảnh: TPO.

Vậy việc chuyển khoản nhầm hàng trăm lần có thể xảy ra không?

Mặc dù nghe có vẻ khó tin nhưng câu trả lời là có.

Theo nội dung chuyển khoản trong trường hợp của anh Khanh, có thể hiểu đây là tiền thưởng năng suất cho quý 3 năm 2025, và đây có thể là việc chuyển tiền tự động.

Vậy ví dụ công ty đã có một bảng tính hay phần mềm với số tài khoản của nhân viên, thì một lỗi về công thức, hoặc lỗi cắt - dán, hoặc nhầm cột (có thể từ phía công ty) có thể thay thế tất cả hoặc rất nhiều tài khoản của nhân viên với cùng một con số (ví dụ, toàn bộ cột tài khoản nhân viên bị thay thế bằng số của anh Khanh). Sau đó, hệ thống của ngân hàng chuyển hàng trăm lượt tới cùng số tài khoản nhầm đó.

Một số lỗi kỹ thuật có thể dẫn đến việc chuyển khoản nhầm khó tin. Ảnh minh họa: UK Finance.

Những lỗi kiểu này đã từng được thấy trên thế giới.

Theo trang The Economic Times (Thời báo Kinh tế), hồi đầu năm nay, công ty Citigroup Inc. suýt nữa đã chuyển nhầm khoảng 6 tỷ đôla tới tài khoản của một khách hàng sau khi một nhân viên phụ trách việc chuyển khoản đã copy và dán (nhầm) số tài khoản vào ô đúng ra để ghi số tiền chuyển đi. Việc này cho thấy những lỗi cắt/ copy và dán rất có thể xảy ra do con người.

Ngoài ra, nhiều công ty có thể sử dụng hệ thống chi trả tự động, kết hợp với ngân hàng để chuyển lương thưởng. Chỉ cần một lỗi gì đó trong vòng lặp xử lý thông tin của từng nhân viên là mỗi lần chuyển khoản sẽ không tới một tài khoản khác nhau, mà tới cùng một tài khoản, lặp đi lặp lại hàng trăm lần.

Những công ty lớn trên thế giới cũng có khi chuyển khoản nhầm theo nhiều kiểu khác nhau. Ảnh minh họa: The Economic Times.

Thậm chí, một số hệ thống chuyển tiền tự động có thể thực hiện chuyển từng lần một, chuyển xong lại đợi ghi nhận chuyển thành công rồi mới chuyển tiếp chứ không phải chuyển đồng thời tất cả sau một lần bấm chuột, thế nên việc chuyển khoản 879 lần kéo dài vài giờ.

Và thậm chí, đối với việc chuyển khoản của các công ty, ở nhiều hệ thống chuyển tiền nội địa, ngân hàng có thể chỉ dùng số tài khoản để chuyển chứ không bắt buộc đối chiếu với tên chủ tài khoản.

Còn có nhiều kiểu lỗi khác như hệ thống xử lý lệnh thanh toán hàng loạt bị lỗi và tự động làm đi làm lại, dẫn đến nhiều giao dịch trùng lặp; lỗi nào đó trong dữ liệu ở phía công ty hoặc ngân hàng…

Tức là, về mặt kỹ thuật thì lỗi chuyển khoản nhầm hàng trăm lần vào cùng một tài khoản là thực sự có thể xảy ra. Và anh Khanh đã hành động rất đúng đắn là trình báo với công an để hoàn trả số tiền bị chuyển nhầm.

Tất nhiên, cũng có những trường hợp “chuyển khoản nhầm” nhưng thực ra liên quan đến hình thức lừa đảo nào đó, nên các cơ quan chức năng đã nhiều lần khuyến cáo người dân nếu thấy có tiền chuyển khoản nhầm cho mình thì cần báo ngay với công an địa phương để được hướng dẫn xử lý, tránh bị lợi dụng, lừa đảo.