Không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng ra sao, Hà Nội có giảm nhiệt độ không?

HHTO - Khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta trong hôm nay, vậy ảnh hưởng này ở mức độ nào? Hà Nội có giảm nhiệt độ và trời lại lạnh hơn, thời tiết lại trở nên giống mùa Đông như vài ngày trước không?

Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc đang có thời tiết rất đẹp, ngoài trời đúng là “tuyệt đối điện ảnh” với nắng và gió nhẹ, rất mát mẻ. Đây chính là kiểu thời tiết “mùa Thu Hà Nội” mà cả du khách nước ngoài cũng hay nhắc tới.

Trong ngày và đêm nay, 26/10, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta.

Vậy ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lần này ra sao?

Theo các mô hình dự báo hiện tại, không khí lạnh lần này chủ yếu khiến nhiệt độ giảm ở khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ, và cũng chủ yếu là giảm nhiệt vào buổi đêm và sáng sớm, mức giảm chỉ khoảng 1 - 2oC.

temp-oct27-0600.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 27/10 (thứ Hai). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hà Nội chịu ảnh hưởng không nhiều của không khí lạnh tăng cường đợt này. Sáng sớm ngày 27 - 28/10, dự báo nhiệt độ sẽ khoảng 21 - 22oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), tức là giảm khoảng 1oC so với cùng thời điểm sáng nay, không tạo ra sự khác biệt rõ rệt.

Ban ngày ở Hà Nội vẫn có nắng ấm, nhiệt độ cảm nhận vào buổi trưa và chiều lên mức 28 - 29oC trong cả 2 ngày tới, tức là cũng gần như không thay đổi so với hôm nay.

temp-oct27-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều 27/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Như vậy, tiết trời “mùa Đông phiên bản giới thiệu” không xuất hiện trở lại ở Hà Nội trong một vài ngày tới; người dân chỉ cần lưu ý nếu ra ngoài sớm thì nên có áo khoác nhẹ, đặc biệt là với trẻ em và những người có cơ địa nhạy cảm.

Có thể phải đến ngày cuối cùng của tháng này thì mới có không khí lạnh mạnh hơn khiến thời tiết ở Hà Nội thay đổi rõ ràng hơn.

ft1467.jpg
Thục Hân
