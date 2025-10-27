Bầu trời đỏ tím kỳ dị khi siêu bão Melissa sắp đổ bộ Jamaica: Là dấu hiệu gì?

HHTO - Siêu bão Melissa ở Đại Tây Dương vẫn tiếp tục mạnh lên trong khi tiến về phía Jamaica, đe dọa sẽ gây thảm họa ở quốc đảo này. Ở thủ đô của Jamaica, người dân đã nhìn thấy bầu trời như được nhuộm màu đỏ tím kỳ dị. Hiện tượng bầu trời tím đỏ thế này có thể cảnh báo điều gì?

Các nhà chức trách ở Jamaica đã cảnh báo rằng một số khu vực có lẽ “không thể sống sót” do thảm họa lũ quét. Cảnh báo này vừa được đưa ra trong khi siêu bão Melissa - hiện có sức gió 230 km/h (theo thang đo mở rộng là cấp 18) - tiến đến gần, theo trang NBC.

Điều nguy hiểm là cơn bão này đang đi cực kỳ chậm, tốc độ chỉ khoảng 8 km/h, và nó được dự báo sẽ còn mạnh lên, sức gió có thể lên tới 260 km/h (theo thang đo mở rộng là cấp 19), theo Trung tâm Bão Quốc gia (NHC) của Mỹ. Thậm chí, Melissa có thể đổ bộ trong khi vẫn giữ sức gió như vậy.

Melissa có thể là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ Jamaica kể từ khi NHC ghi lại dữ liệu. Ảnh: Zoom Earth, NOAA.

Trong khi bão Melissa sắp vào, ở Kingston - thủ đô của Jamaica, nhiều người đã nhìn thấy bầu trời tím đỏ rất kỳ lạ vào lúc hoàng hôn. Hình ảnh bầu trời như trĩu xuống với những sắc màu đậm, hơi tối khiến nhiều người cảm thấy là đáng sợ và “đầy đe dọa”.

Bầu trời tím đỏ ở thủ đô của Jamaica khi bão Melissa đang đến gần. Ảnh: Bryce Shelton/ Cyclone of Rhodes.

Vậy đây là hiện tượng gì?

Trước hết, màu sắc của bầu trời như vậy là do hiện tượng tán xạ ánh sáng. Lúc này, ở trên cao trong bầu khí quyển có nhiều hơi ẩm, bụi. Vào lúc hoàng hôn, khi ánh Mặt Trời phải đi xuyên qua lớp không khí dày hơn thì ánh sáng xanh có bước sóng ngắn bị tán xạ nhiều; còn ánh sáng đỏ, cam có bước sóng dài hơn nên bị tán xạ ít hơn. Hơi ẩm và các hạt li ti trong bầu khí quyển càng khiến ánh sáng bị tán xạ nhiều hơn, làm cho các sắc màu tím và đỏ càng ấn tượng.

Ngoài ra, trước khi bão đến, những đám mây mỏng ở tầng cao đã trải rộng ra hàng trăm km ở phía trước cơn bão. Những đám mây này được tạo nên từ những tinh thể băng, có thể phản xạ và khúc xạ ánh sáng đỏ khi Mặt Trời lặn. Vì vậy, có phần của bầu trời thì màu tím, còn có phần của bầu trời (ở thấp trong bức ảnh) thì có màu cam đỏ rực rỡ.

Đường phố ngập lụt ở Cộng hòa Dominica do bão Melissa dù bão không hề đổ bộ nước này. Ảnh: AP.

Bầu trời hoàng hôn màu đỏ tím như thế này thường là dấu hiệu cho thấy những dải mây ở vành ngoài của bão đang đến gần. Bản thân những màu sắc đó không gây nguy hiểm, nhưng chúng báo hiệu rằng bầu khí quyển đang rất mất ổn định và cơn bão không còn ở xa.

Siêu bão Melissa được nhận định sẽ đổ bộ Jamaica trong ngày mai, 28/10 (giờ Việt Nam), dự báo sẽ có sức tàn phá kinh hoàng. Vì vậy, nhiều khu vực ở đảo quốc này đã có lệnh sơ tán bắt buộc, theo trang Jamaica Observer.