Du khách đến Thái Lan trong 3 tháng tới nên mặc đồ trắng, đen hoặc tối màu

HHTO - Khách nước ngoài khi tới Thái Lan để du lịch hay làm việc trong 3 tháng tới được khuyến nghị mặc trang phục màu trắng, đen hoặc đồ sẫm màu, đồng thời tránh một số cách hành xử không phù hợp.

Vương Thái hậu Sirikit của Thái Lan mới qua đời ở tuổi 93, và Chính phủ Thái Lan đã ban hành một số hướng dẫn đối với người dân và du khách. Theo đó, du khách tới Thái Lan được khuyến nghị mặc trang phục màu trắng, đen hoặc tối màu để thể hiện sự kính trọng đối với Vương Thái hậu.

Theo trang Travel and Tour World (tạm dịch: Thế giới Du lịch và Lữ hành), Chính phủ Thái Lan khuyến nghị cả người dân địa phương và du khách có trang phục và hành vi phù hợp, bao gồm việc mặc trang phục có màu sắc như trên trong 90 ngày.

Các nhà tổ chức sự kiện cũng được khuyến nghị điều chỉnh các sự kiện để thể hiện sự kính trọng, nhưng các hoạt động du lịch, kinh doanh thì nói chung vẫn diễn ra bình thường, không có gián đoạn lớn.

Vương Thái hậu Sirikit. Ảnh: The Pattaya News.

Theo truyền thông Thái Lan, các nhà chức trách đã nói rõ rằng việc lựa chọn trang phục trắng, đen hoặc tối màu không phải là bắt buộc, nhưng đây được xem như biểu hiện của sự tôn trọng đối với văn hóa Thái Lan và sự tinh tế trong cách hành xử. Vì vậy, người dân Thái Lan rất trân trọng nếu du khách quan tâm đến phong tục địa phương và lựa chọn trang phục có màu sắc phù hợp để thể hiện sự thành kính và giản dị.

Một số nước châu Á đã đưa ra những hướng dẫn cho người dân khi du lịch hoặc công tác tới Thái Lan trong 3 tháng tới: Nên chọn trang phục màu trắng, đen, ghi hoặc các tông màu trầm; không nên mặc trang phục sặc sỡ, ngắn, phản cảm, đặc biệt là khi đến nơi công cộng, đền chùa, dự các sự kiện; tránh cười nói ồn ào, hạn chế chụp ảnh selfie tại các khu vực đang tổ chức các nghi lễ tưởng niệm.