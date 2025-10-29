Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hình ảnh siêu bão Melissa đổ bộ và tàn phá Jamaica, tiếp tục tiến về phía Cuba

HHTO - Cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2025 tính đến thời điểm này - siêu bão Melissa - đã đổ bộ Jamaica, đi đến đâu phá tan hoang đến đó. Melissa còn thể hiện sự “khác thường” của mình ở việc sau khi rời Jamaica và trở ra biển, nó đang “gom” lại sức mạnh trong khi hướng về phía Cuba.

Siêu bão Melissa đã chính thức đổ bộ Jamaica vào 1h chiều thứ Ba (giờ miền Đông nước Mỹ, là 0h hôm nay, 29/10, theo giờ Việt Nam). Khi đổ bộ, Melissa có sức gió 295 km/h (cấp 21 theo thang đo mở rộng), theo CNN.

Như vậy, Melissa là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử từng đổ bộ Jamaica.

Khi vào Jamaica, siêu bão Melissa đã tung ra sức gió kinh hoàng, trút mưa xối xả, khiến nước dâng cuồn cuộn.

Đây là video gió ào ạt do bão Melissa ở thành phố Black River (Jamaica):

Nguồn: Hester Prynne.

Theo ông Desmond McKenzie, Bộ trưởng Bộ Chính quyền Địa phương và Phát triển Cộng đồng, cơ sở hạ tầng của Jamaica đã “bị tổn hại nghiêm trọng” do siêu bão Melissa, dù tất nhiên chưa thể tính được thiệt hại.

Đây là video khung cảnh phải gọi là tan tác, tả tơi ở thành phố Black River (Jamaica) sau khi bão Melissa đi qua:

Nguồn: Lực lượng Cảnh sát Jamaica.

Những hình ảnh được ghi lại ở Jamaica cho thấy đâu đâu cũng là nước ngập, là nhà cửa tốc mái hoặc đổ sập… Thủ tướng Andrew Holness của Jamaica nói với trang CNN rằng quy mô tàn phá của bão Melissa là “đáng kể”.

Đây là một video khác cho thấy quang cảnh mà bão Melissa để lại ở thành phố Black River (Jamaica):

Nguồn: AZ Intel.

Tính đến sáng 29/10, đã có ít nhất 7 người thiệt mạng do bão Melissa, trong đó có 3 người ở Jamaica (khi chuẩn bị phòng chống bão), 3 người ở Haiti, 1 người ở Cộng hòa Dominica. Chưa có thông tin về thiệt hại trong lúc bão đổ bộ.

Đây là video cho thấy một phần của Khách sạn Jakes nổi tiếng ở Jamaica gần như bị phá hủy hoàn toàn do bão Melissa - thực sự là nhìn vào thì không thể tưởng tượng ra nơi đây từng là cái gì:

Nguồn: Nationwide90FM.

Theo cập nhật mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia (NHC) của Mỹ, sau khi đổ bộ, bão Melissa giảm cấp, sức gió xuống mức 200 km/h (cuối cấp 16).

Dự báo Cuba sẽ là điểm đổ bộ tiếp theo của Melissa, có thể là ngay trong hôm nay.

house.jpg
Nhà bị chìm trong nước ngập ở khu vực St. Ann (Jamaica). Ảnh: Giovanni R. Dennis.

Có một dấu hiệu rất đáng lo ngại là so với lúc bão giảm cấp khi ở Jamaica, mắt bão Melissa giờ đây lại trở nên rõ nét hơn đáng kể trong khi nó tiến gần đến Cuba, theo CNN. Mà mắt bão rõ nét hơn thường chứng tỏ cơn bão đang mạnh lên. Tức là, Melissa có thể duy trì sức gió 200 - 205 km/h, hoặc thậm chí lại tăng lên tới khoảng 215 km/h (cấp 17) ngay trước khi đổ bộ Cuba.

mel.jpg
CNN: "Cuba sẽ là nơi tiếp theo đối diện với cơn thịnh nộ của siêu bão Melissa". Ảnh: Zoom Earth, NOAA.

Dự báo Melissa sẽ tiếp tục gây mưa cực lớn ở Cuba, kèm theo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Hiện tại, Chính phủ Cuba đã đưa ra lệnh sơ tán bắt buộc đối với một số khu vực. Ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Chủ tịch nước Cuba, đã cảnh báo rằng đất nước sẽ phải đối mặt với “một buổi đêm rất khó khăn” và nói: “Sẽ có rất nhiều việc phải làm. Sẽ có thiệt hại rất lớn”, theo The Guardian.

ft1467.jpg
Thục Hân
#siêu bão melissa #bão melissa đổ bộ #ảnh hưởng của bão #thiệt hại do bão #bão mạnh nhất thế giới 2025 #siêu bão melissa đổ bộ vào đâu

