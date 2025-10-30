Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hôm nào Hà Nội có thể lại rét 18 độ do không khí lạnh liên tục tăng cường?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đợt gió mùa Đông Bắc này có ảnh hưởng từ từ nên nhiệt độ ở miền Bắc không giảm đột ngột. Nhưng khi không khí lạnh liên tục về, dự báo Hà Nội sẽ lại có thể có mức nhiệt độ 18 độ C - là mức rét, cụ thể vào những thời điểm nào?

Không khí lạnh vẫn đang di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Sáng nay, 30/10, nhiều nơi ở Hà Nội có mưa nhỏ, trời ẩm hơn, nhiệt độ giảm nhẹ, giống như đã đề cập trong bản tin trước. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội vào trưa và chiều nay là khoảng 25 - 26oC, vậy là cũng giảm so với hôm qua. Ngày mai nhiệt độ Hà Nội có thể giảm 1oC so với hôm nay, xét theo những thời điểm tương ứng vào cả buổi sáng và chiều.

temp-oct31-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc vào trưa và chiều mai, 31/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Những ngày sau đó, không khí lạnh sẽ liên tục được tăng cường nên nhiệt độ cứ giảm dần qua từng ngày, đến mức thấp nhất trong đợt này là vào ngày 3 - 4/11 (thứ Hai, thứ Ba tới).

Đây sẽ là 2 ngày mà ở Hà Nội trời lạnh rõ rệt nhất do không khí lạnh lần này. Sáng 3 - 4/11, nhiệt độ Hà Nội có thể lại xuống mức 18 - 19oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời) - là mức rét.

Mức nhiệt độ 18 - 19oC là giống như mấy ngày “mùa Đông phiên bản giới thiệu” vào tuần trước. Còn nhiệt độ buổi trưa và chiều ở Hà Nội trong ngày 3 - 4/11 có thể ở mức 22 - 23oC.

temp-nov3-0700.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở ở một số khu vực tại miền Bắc vào sáng 3/11, theo GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu). Ảnh: Ventusky, GFS.

Theo các mô hình hiện tại, đợt không khí lạnh này không gây hanh khô, thậm chí ở Hà Nội trong ngày có thể có mưa lất phất, rải rác, dù lượng mưa không đáng kể nhưng cũng vẫn gây phiền phức một chút, vì vậy người dân ra ngoài nên mang đồ che mưa, nếu có áo khoác nhẹ chống thấm nước thì càng tốt.

ft1468.jpg
Thục Hân
