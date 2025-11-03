Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngày mai Hà Nội vẫn mưa và rét hơn, dự báo khi nào nắng trở lại và tăng nhiệt?

Thục Hân
HHTO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, mưa ở Hà Nội vẫn chưa kết thúc. Không chỉ vậy, sáng mai dự báo nhiệt độ còn giảm tiếp, khiến trời vừa mưa vừa rét hơn. Bao giờ Hà Nội mới nắng trở lại và nhiệt độ tăng, trời ấm lên?

Ở Hà Nội, trời không chỉ lạnh mà vẫn có mưa phùn - không hề giống mùa Thu với đặc trưng là sự khô hanh. Và kiểu thời tiết này vẫn chưa dừng lại.

Sáng nay, 3/11, Hà Nội vẫn mưa, thật sự nếu không rõ ngày tháng thì có lẽ ai cũng tưởng đây là lúc mùa Đông chuyển sang mùa Xuân. Nhiệt độ Hà Nội lúc cao nhất vào buổi trưa và đầu giờ chiều nay cũng chỉ khoảng 19 - 20oC.

Dự báo ngày mai, 4/11, là ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh lần này, như đã đề cập trong một bản tin trước. Sáng sớm mai, dự báo Hà Nội rét 17oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), trong cả ngày nhiệt độ cũng chỉ khoảng 19oC.

temp-nov4-0600.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc vào sáng mai, 4/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Các mốc nhiệt độ nói trên đều là mức rét, đã thế trời lại còn mưa phùn, vì vậy người dân ra ngoài nên mang theo đồ che mưa và nên mặc ấm, tốt nhất là có áo khoác có mũ và chống thấm nước.

rain-oct4-0600.jpg
Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số khu vực tại miền Bắc vào sáng mai, 4/11, theo mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Đến chiều mai, mưa ở Hà Nội có thể bắt đầu giảm. Sang ngày 5/11 (thứ Tư), dự báo trời đỡ mưa hẳn, giảm ẩm, trở nên khô ráo hơn. Với sự thay đổi này, nhiệt độ ban ngày sẽ tăng, có thể lên mức 24 - 25oC. Ngoài ra, chiều 5/11 có thể hơi hửng nắng, khiến trời ấm áp hơn.

Tuy nhiên, thời tiết nắng ráo, hanh khô kiểu mùa Thu sẽ chưa quay lại, vì sau đó nhiều nơi ở nước ta có thể còn phải chịu ảnh hưởng của bão Kalmaegi (tên do Triều Tiên đề xuất, nghĩa là chim mòng biển), dự báo sẽ vào Biển Đông trong ngày 5/11 và khi đó sẽ trở thành cơn bão số 13.

ft1468.jpg
#nhiệt độ hà nội #thời tiết hà nội #thời tiết miền bắc #không khí lạnh hà nội #hà nội mưa đến bao giờ #bao giờ hà nội hết mưa #bao giờ hà nội nắng #bao giờ nắng trở lại #gió mùa đông bắc

