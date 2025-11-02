Bao giờ Hà Nội hết mưa do không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ có tăng không?

HHTO - Không khí lạnh vẫn về và ở Hà Nội, có nhiều thời điểm trời sẽ vừa mưa vừa lạnh, thậm chí rét. Vậy bao giờ Hà Nội hết mưa hẳn và khi đó nhiệt độ có tăng không?

Hà Nội đã có vài ngày mưa, nhiệt độ giảm dần khiến ai phải ra ngoài cũng có chút ngần ngại. Và tiết trời vừa mưa vừa lạnh này còn tiếp diễn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ trong hôm nay, 2/11, rồi mở rộng dần ra các nơi khác ở miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh về liên tiếp, Hà Nội hôm nay giảm 1oC so với hôm qua, nhiệt độ cảm nhận buổi trưa và chiều nay là khoảng 21oC.

Dự báo trưa và chiều mai, 3/11, nhiệt độ Hà Nội giảm 1 - 2oC nữa; buổi sáng sớm cũng sẽ rét hơn hôm nay, nhiệt độ xuống dưới 20oC.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm mai, 3/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Ngày mai, 3/11, ở Hà Nội trời vẫn mưa rải rác, rả rích, chủ yếu là mưa phùn và mưa nhỏ, mưa không liên tục, nếu tính lượng mưa thì không nhiều nhưng rõ ràng là gây phiền phức cho người đi đường và gây khó khăn cho giao thông.

Theo các mô hình hiện tại thì có thể từ chiều 4/11, Hà Nội mới hết mưa. Sáng sớm 5/11, trời vẫn rét nhưng nhiệt độ trong ngày sẽ nhích lên và tăng dần trong vài ngày sau đó, trời đỡ lạnh.

Mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc vào sáng hoặc trưa 3/11 (những vùng màu xanh da trời). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Như vậy, ở Hà Nội, trong ngày 3 - 4/11, người dân ra ngoài vẫn nên mang theo đồ che mưa, nên mặc ấm, lưu ý sáng sớm trời rét nên cần giữ ấm mũi họng để giảm nguy cơ viêm đường hô hấp, đặc biệt là với trẻ em.