Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Bao giờ Hà Nội hết mưa do không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ có tăng không?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Không khí lạnh vẫn về và ở Hà Nội, có nhiều thời điểm trời sẽ vừa mưa vừa lạnh, thậm chí rét. Vậy bao giờ Hà Nội hết mưa hẳn và khi đó nhiệt độ có tăng không?

Hà Nội đã có vài ngày mưa, nhiệt độ giảm dần khiến ai phải ra ngoài cũng có chút ngần ngại. Và tiết trời vừa mưa vừa lạnh này còn tiếp diễn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ trong hôm nay, 2/11, rồi mở rộng dần ra các nơi khác ở miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh về liên tiếp, Hà Nội hôm nay giảm 1oC so với hôm qua, nhiệt độ cảm nhận buổi trưa và chiều nay là khoảng 21oC.

Dự báo trưa và chiều mai, 3/11, nhiệt độ Hà Nội giảm 1 - 2oC nữa; buổi sáng sớm cũng sẽ rét hơn hôm nay, nhiệt độ xuống dưới 20oC.

temp-nov3-0600.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm mai, 3/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Ngày mai, 3/11, ở Hà Nội trời vẫn mưa rải rác, rả rích, chủ yếu là mưa phùn và mưa nhỏ, mưa không liên tục, nếu tính lượng mưa thì không nhiều nhưng rõ ràng là gây phiền phức cho người đi đường và gây khó khăn cho giao thông.

Theo các mô hình hiện tại thì có thể từ chiều 4/11, Hà Nội mới hết mưa. Sáng sớm 5/11, trời vẫn rét nhưng nhiệt độ trong ngày sẽ nhích lên và tăng dần trong vài ngày sau đó, trời đỡ lạnh.

rain-nov3-1100.jpg
Mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc vào sáng hoặc trưa 3/11 (những vùng màu xanh da trời). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Như vậy, ở Hà Nội, trong ngày 3 - 4/11, người dân ra ngoài vẫn nên mang theo đồ che mưa, nên mặc ấm, lưu ý sáng sớm trời rét nên cần giữ ấm mũi họng để giảm nguy cơ viêm đường hô hấp, đặc biệt là với trẻ em.

ft1468.jpg
Thục Hân
#thời tiết hà nội #nhiệt độ hà nội #thời tiết miền bắc #không khí lạnh hà nội #bao giờ hà nội hết mưa #hà nội mưa đến khi nào #gió mùa đông bắc #bão kalmaegi

Xem thêm

Cùng chuyên mục