Hà Nội có thể sắp rét 17 độ C lần đầu tiên trong mùa lạnh 2025, lại kèm mưa

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Mưa vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt ở Hà Nội và gió mùa Đông Bắc vẫn liên tục về. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có thể sẽ có mức nhiệt độ 17 độ C lần đầu tiên trong mùa Thu - Đông 2025, dự báo sẽ vào ngày nào, và hôm đó có vừa mưa vừa rét không?

Gió mùa Đông Bắc về liên tục khiến miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng chuyển lạnh. Ở Hà Nội, trời mưa dai dẳng, lúc lắc rắc lúc nặng hạt, khiến người dân ra ngoài cũng thấy lạnh hơn.

Nhiệt độ Hà Nội cả ngày hôm nay, 1/11, có thể không vượt 22oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), như vậy là mức lạnh. Vì liên tục có không khí lạnh tăng cường, ngày mai dự báo Hà Nội giảm 1oC nữa.

temp-nov2-pm.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc vào trưa và chiều mai, 2/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Việc giảm nhiệt độ ở Hà Nội dự báo chưa dừng lại. Thời điểm rét nhất ở Hà Nội trong đợt không khí lạnh lần này có khả năng là sáng sớm các ngày 3 - 5/11 (thứ Hai đến thứ Tư tới), mà theo nhiều mô hình hiện tại thì sáng sớm ngày 4/11 có thể là rét nhất.

Trong mấy ngày như trên, nhiệt độ cảm nhận buổi sáng sớm ở Hà Nội dự báo sẽ xuống dưới 20oC. Riêng sáng sớm 4/11, nhiệt độ Hà Nội có thể xuống đến mức 17oC, là mức rét, và nếu vậy thì đó sẽ là lần đầu tiên có mức nhiệt độ 17oC ở Hà Nội trong mùa Thu - Đông 2025.

temp-nov4-0600.jpg
Dự báo nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm 4/11, theo mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu). Ảnh: Ventusky, GFS.

Trong mấy ngày tới, ở Hà Nội không những rét mà mưa còn chưa dứt hẳn. Sẽ có những lúc tạnh mưa nhưng trời không khô ráo mà vẫn ẩm; mưa vẫn sẽ xảy ra rải rác, chủ yếu là mưa nhỏ, mưa phùn.

Vào các ngày rét nhất của đợt này (3 - 4/11), dự báo Hà Nội vẫn có mưa, nên có thể gây khó khăn cho người tham gia giao thông, nhất là vào buổi sáng.

Như vậy, trong mấy ngày tới, Hà Nội có thể vừa mưa vừa lạnh, buổi sáng có thể rét, người dân ra ngoài sớm nên mặc ấm, có đồ che mưa, trẻ em nên giữ ấm đường hô hấp.

ft1468.jpg
Thục Hân
