Hà Nội có thể hết mưa và hửng nắng vào ngày mai, nhiệt độ tăng bao nhiêu?

HHTO - Dự báo ngày mai Hà Nội sẽ hết mưa - hoặc gần như hết mưa, trời khô ráo hơn và có thể còn có lúc le lói nắng nhẹ. Mưa hết, nắng lên thì nhiệt độ ở Hà Nội cũng tăng, lên đến mức nào?

Tiết trời “mùa Thu mà như mùa Đông lẫn với mùa Xuân”, vừa mưa vừa rét ở Hà Nội vẫn đang tiếp diễn vào hôm nay, 4/11, hoặc ít nhất là đến trưa nay.

Buổi sáng sớm, nhiệt độ Hà Nội chỉ khoảng 17oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), đây là lần đầu tiên trong mùa lạnh 2025 mà Hà Nội có mức nhiệt độ này, như đã đề cập trong một bản tin trước. Nhiệt độ trưa và chiều có thể cũng chỉ khoảng 19oC, trời rét cả ngày.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 4/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Chiều nay, mưa ở Hà Nội có khả năng giảm hẳn và đến ngày mai thì gần như hết. Gọi là “gần như” vì trong buổi sáng vẫn có thể có mưa nhỏ ở một vài địa điểm, nhưng ít, không đáng kể. Buổi chiều mai, trời có thể hửng nắng.

Với việc mưa hết, nắng lên thì dự báo ngày mai, 5/11, Hà Nội tăng nhiệt và giảm ẩm. Sáng mai, nhiệt độ có thể lên 19oC, vẫn là mức rét, nhưng dự báo trong ngày sẽ lên mức 23 - 25oC, đây là mức mát chứ không còn là lạnh nữa, và như vậy sẽ dễ chịu hơn rất nhiều so với những ngày mưa phùn rét mướt rồi.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 5/11: Hà Nội có thể tăng 4 - 6oC so với chiều nay. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trong ngày hôm sau, 6/11, dự báo nắng sẽ nhiều hơn một chút và nhiệt độ Hà Nội tiếp tục tăng, có thể lên đến 28 - 29oC vào trưa và chiều, trời ấm, có khả năng không còn gió mùa Đông Bắc mà gió thay đổi trong ngày, nhiều lúc có gió Đông Nam, có lẽ nhiều người lại cảm thấy như thể sắp đến mùa Hè (tất nhiên là cảm giác thôi chứ trời không nóng đến vậy).

Tuy nhiên, dù trời ấm lên thì buổi sáng vẫn khá lạnh, nên người dân lưu ý nếu ra ngoài sớm vẫn cần áo khoác, đặc biệt là với trẻ em và người cao tuổi.