Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Hà Nội có thể hết mưa và hửng nắng vào ngày mai, nhiệt độ tăng bao nhiêu?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Dự báo ngày mai Hà Nội sẽ hết mưa - hoặc gần như hết mưa, trời khô ráo hơn và có thể còn có lúc le lói nắng nhẹ. Mưa hết, nắng lên thì nhiệt độ ở Hà Nội cũng tăng, lên đến mức nào?

Tiết trời “mùa Thu mà như mùa Đông lẫn với mùa Xuân”, vừa mưa vừa rét ở Hà Nội vẫn đang tiếp diễn vào hôm nay, 4/11, hoặc ít nhất là đến trưa nay.

Buổi sáng sớm, nhiệt độ Hà Nội chỉ khoảng 17oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), đây là lần đầu tiên trong mùa lạnh 2025 mà Hà Nội có mức nhiệt độ này, như đã đề cập trong một bản tin trước. Nhiệt độ trưa và chiều có thể cũng chỉ khoảng 19oC, trời rét cả ngày.

temp-nov4-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 4/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Chiều nay, mưa ở Hà Nội có khả năng giảm hẳn và đến ngày mai thì gần như hết. Gọi là “gần như” vì trong buổi sáng vẫn có thể có mưa nhỏ ở một vài địa điểm, nhưng ít, không đáng kể. Buổi chiều mai, trời có thể hửng nắng.

Với việc mưa hết, nắng lên thì dự báo ngày mai, 5/11, Hà Nội tăng nhiệt và giảm ẩm. Sáng mai, nhiệt độ có thể lên 19oC, vẫn là mức rét, nhưng dự báo trong ngày sẽ lên mức 23 - 25oC, đây là mức mát chứ không còn là lạnh nữa, và như vậy sẽ dễ chịu hơn rất nhiều so với những ngày mưa phùn rét mướt rồi.

temp-nov5-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 5/11: Hà Nội có thể tăng 4 - 6oC so với chiều nay. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trong ngày hôm sau, 6/11, dự báo nắng sẽ nhiều hơn một chút và nhiệt độ Hà Nội tiếp tục tăng, có thể lên đến 28 - 29oC vào trưa và chiều, trời ấm, có khả năng không còn gió mùa Đông Bắc mà gió thay đổi trong ngày, nhiều lúc có gió Đông Nam, có lẽ nhiều người lại cảm thấy như thể sắp đến mùa Hè (tất nhiên là cảm giác thôi chứ trời không nóng đến vậy).

Tuy nhiên, dù trời ấm lên thì buổi sáng vẫn khá lạnh, nên người dân lưu ý nếu ra ngoài sớm vẫn cần áo khoác, đặc biệt là với trẻ em và người cao tuổi.

ft1468.jpg
Thục Hân
#nhiệt độ hà nội #thời tiết hà nội #thời tiết miền bắc #bao giờ hà nội hết mưa #bao giờ hà nội nắng

Xem thêm

Cùng chuyên mục