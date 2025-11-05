Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Video chú chó vàng bị lũ cuốn do bão Kalmaegi ở Philippines, ai xem cũng thương

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Một tỉnh ở Philippines đã phải ban bố tình trạng thảm họa sau bão Kalmaegi. Trong số những hình ảnh tan hoang do bão, có một video khiến ai xem cũng thương: Một chú chó vàng leo lên mái nhà để tránh nước lũ, nhưng nước cuồn cuộn đã cuốn cả mái nhà đi. Đoạn video đã được xem hàng trăm ngàn lượt chỉ sau vài giờ.

Bão Kalmaegi (nước ta gọi là bão số 13, Philippines gọi là bão Tino) đã khiến ít nhất 66 người thiệt mạng ở Philippines, một số người vẫn đang mất tích.

Riêng ở tỉnh Cebu đã có 49 người thiệt mạng, theo trang Independent. Tại đây cũng xảy ra lũ quét dữ dội, nước ập vào các khu dân cư, khiến nhiều người dân phải trèo lên nóc nhà kêu cứu.

Tỉnh Cebu - với dân số 2,4 triệu người - còn chưa phục hồi sau trận động đất 6,9 độ hôm 30/9, khiến 79 người thiệt mạng, thì lại bị tàn phá bởi bão Kalmaegi. Vì vậy, ngay sau khi bão đi qua, tỉnh Cebu đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

cars.jpg
Ô tô bị nước lũ cuốn nên chồng chất lên nhau ở Cebu (Philippines). Ảnh chụp ngày 4/11. Ảnh: CCDRRMO.

Sau cơn bão, ở nhiều tỉnh thành tại Philippines, khung cảnh rất tan hoang, xơ xác. Người dân lội giữa nước ngập cao, nhiều ô tô hỏng chồng chất lên nhau do bị nước lũ cuốn, rắn rết bò lên cầu…

house.jpg
Một ngôi nhà bị bão cuốn bay mất mái ở Cebu (Philippines). Ảnh: Lyle Andales/ CDN Digital.

Hình ảnh hậu quả của bão thì luôn rất đáng buồn, và lần này, có một đoạn video vừa đăng vài tiếng đồng hồ đã nhận hàng trăm ngàn lượt xem: Đó là video chú chó vàng một mình leo lên nóc nhà để tránh nước lụt dâng cao. Nhưng nước lũ cuồn cuộn dữ tợn kéo trôi cả phần mái nhà mà chú chó đang đứng, khiến chú chó cũng bị cuốn đi.

Đây là video:

Nguồn: hoytravelwithme.

Rất nhiều cư dân mạng thương chú chó - và đặt câu hỏi là chủ của chú chó có kịp sơ tán chưa. Sau đó, một số netizen ở Philippines đã lên tiếng xác nhận rằng chú chó được cứu rồi (thật may quá!).

Philippines đang gặp rất nhiều khó khăn vì bão. Sau bão Kalmaegi, dự báo một cơn bão nữa sẽ tiến sát Philippines vào cuối tuần này, mà đó có thể là một cơn bão mạnh, không loại trừ trường hợp là siêu bão, tên quốc tế dự kiến là bão Fung-wong (Phượng Hoàng).

ft1468.jpg
Thục Hân
#bão kalmaegi #bão số 13 kalmaegi #bão kalmaegi đổ bộ philippines #chó vàng #lũ cuốn #thiệt hại do bão #ảnh hưởng của bão

