Siêu bão Phượng Hoàng có thể hình thành sau bão Kalmaegi, liệu có vào Biển Đông?

HHTO - Một áp thấp nhiệt đới đã hình thành ngay đằng sau bão số 13 Kalmaegi và nhiều cơ quan khí tượng lớn dự báo nó sẽ tăng cấp đột biến, có khả năng trở thành một siêu bão. Khi thành bão, nó sẽ có tên quốc tế là Fung-wong (Phượng Hoàng). Liệu ATNĐ/ bão có đi vào Biển Đông không?

Trong khi chim Mòng Biển còn đang tăng cường sức mạnh ở Biển Đông thì đằng sau nó, Phượng Hoàng có thể sắp xuất hiện.

Thật vậy, trong khi bão Kalmaegi (có nghĩa là chim mòng biển) mới vào Biển Đông trong hôm nay, 5/11, và trở thành cơn bão số 13 theo cách gọi của nước ta, thì ở gần nơi Kalmaegi từng xuất phát đã có một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), hiện được ký hiệu là 32W.

Trong bản tin sáng nay, cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) thông báo 32W di chuyển chậm và chính vì vậy, nó có khả năng tăng cấp đột biến, đi vào Vùng Trách nhiệm của Philippines (PAR) trong khoảng chiều 7/11 đến sáng 8/11, thông tin được đăng trên trang Inquirer.

Khi 32W thành bão, dự kiến nó sẽ có tên quốc tế là bão Fung-wong (Phượng Hoàng, tên do Hong Kong (Trung Quốc) đề xuất, đây cũng là tên đỉnh núi Phượng Hoàng ở Hong Kong).

Vị trí và đường đi dự báo của bão Kalmaegi (bão số 13) và ATNĐ 32W (dự báo sẽ trở thành bão Fung-wong) lúc sáng nay, 5/11, theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

PAGASA dự báo 32W thậm chí có thể mạnh lên thành một siêu bão. JTWC cũng dự báo 32W có thể đạt sức gió 220 km/h (cấp 17, ở mức này thì nước ta cũng gọi là siêu bão).

Tuy nhiên, các cơ quan khí tượng nhấn mạnh rằng, vì hiện tại 32W mới là một ATNĐ, nên những dự báo về nó có thể còn nhiều thay đổi. Việc nó có đi vào Biển Đông hay không cũng chưa chắc chắn: Hiện tại có mô hình dự báo là bão có nhích vào rồi lại vòng ra, có mô hình dự báo là chỉ đến sát chứ không vào, có mô hình lại cho thấy bão đi hẳn vào Biển Đông (UKMET - Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh).

Sự khác biệt giữa các mô hình như trên cho thấy đường đi của ATNĐ - dự báo trở thành bão Phượng Hoàng - là chưa rõ ràng. Vì vậy, các cơ quan khí tượng lớn vẫn đang theo dõi cơn bão này.

Dự báo về ATNĐ 32W của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) vào sáng nay, 5/11. Ảnh: JMA.

Riêng ở Philippines, trong khi hậu quả của bão Kalmaegi còn chưa được khắc phục xong, thì việc một cơn bão nữa - lại có thể là bão rất mạnh - được dự báo sẽ đổ bộ đúng là điều rất đáng lo, thực sự là khó khăn chồng chất khó khăn vì thiên tai nối tiếp thiên tai như vậy.