Philippines tan hoang vì bão Kalmaegi: “Trong một khoảnh khắc, chẳng còn gì cả”

HHTO - Cơn bão Kalmaegi đi qua Philippines gây thiệt hại nặng nề, để lại sau nó khung cảnh tan hoang. Một tỉnh đã đã phải ban bố tình trạng thảm họa. Số người thiệt mạng vì cơn bão này ở Philippines đã lên tới ít nhất là 130 và vẫn còn nhiều người mất tích.

Người dân ở miền Trung Philippines đã bắt đầu gạt bùn đất - và cả nước mắt - để tìm lại những tài sản còn có thể cứu vãn sau khi cơn bão Kalmaegi đi qua (ở Philippines gọi là bão Tino, nước ta gọi là bão số 13).

Tính đến sáng nay, 6/11, số người thiệt mạng do bão Kalmaegi ở Philippines đã lên tới ít nhất là 130, tổng cộng vẫn còn 127 người đang mất tích và 82 người bị thương, theo trang Inquirer.

Một người dân ở Cebu trở lại nơi từng có căn nhà của anh. Ảnh chụp ngày 5/11. Ảnh: AP.

Những hình ảnh sau bão Kalmaegi ở tỉnh Cebu - tỉnh bị bão tàn phá nặng nề nhất - cho thấy đâu đâu cũng là cảnh tan hoang: Những ngôi nhà chỉ còn là gạch vụn, những chiếc ô tô bị lật ngược, những đường phố đầy mảnh vỡ. Và những cuộc đời bị đảo lộn.

“Đây là lần đầu tiên việc này xảy ra với chúng tôi. Tôi đã sống ở đây gần 16 năm và đây là lần đầu tiên tôi thấy lũ lụt đến thế này” - ông Marlon Enriquez, 58 tuổi, nói trong khi cố vét bùn đất ra khỏi nhà, theo trang One News.

Không thể tưởng tượng trước đây ở nơi này từng là gì. Theo trang The Philippine Star thì khung cảnh đau lòng này là ở thành phố Talisay (tỉnh Cebu), và nơi này từng có khoảng 500 ngôi nhà nhỏ, nhưng tất cả đã bị nước lũ cuốn đi hết. Ảnh: Aldo Banaynal/ The Freeman News/ The Philippine Star.

Nhưng không phải ai cũng còn nhà để mà vét bùn đất ra. Khi cô Eilene Oken ở thành phố Talisay (tỉnh Cebu, Philippines) từ nơi sơ tán quay về, cô thấy nhà đã bị phá tan hoàn toàn.

“Chúng tôi làm việc và tiết kiệm suốt hàng năm trời, rồi trong một khoảnh khắc, chẳng còn gì cả” - cô Oken nghẹn ngào nói.

Một đoạn tường ngăn lũ ở thành phố Talisay (tỉnh Cebu) bị biến dạng sau lũ lụt khủng khiếp do bão Kalmaegi. Ảnh chụp ngày 5/11. Ảnh: The Freeman.

Toàn bộ tỉnh Cebu hiện đã được đặt trong tình trạng thảm họa vì bão Kalmaegi đã tàn phá cơ sở hạ tầng, nhà cửa và nguồn sinh kế của người dân.

Một phần những gì mà bão Kalmaegi để lại ở tỉnh Cebu sau khi nó đi qua Philippines. Ảnh chụp ngày 5/11. Ảnh: The Freeman.

Dự báo bão Kalmaegi sẽ đổ bộ ở khoảng khu vực Quảng Ngãi - Gia Lai của nước ta trong tối đến đêm nay. Mong bà con ở khu vực này và các vùng lân cận khẩn trương thực hiện những biện pháp ứng phó cần thiết theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, và mong tất cả bà con vượt thiên tai bình an.