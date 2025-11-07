Sinh viên Huế khắc phục hậu quả mưa lũ, lan tỏa tinh thần xung kích vì cộng đồng

HHTO - Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Huế, khiến hàng ngàn hộ dân, trường học chịu thiệt hại nặng nề về tài sản và đời sống. Trước tình hình đó, các bạn sinh viên đã nhanh chóng chung tay, phát huy tinh thần xung kích, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của tuổi trẻ Việt Nam, hơn 4.200 đoàn viên, sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Huế đã đồng loạt ra quân, hỗ trợ các khu vực trên địa bàn thành phố khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế phối hợp cùng Hội Điện lạnh Huế triển khai Chương trình "Sửa chữa thiết bị điện miễn phí cho người dân ngập lụt". Chỉ sau hai ngày, đội hình đã tiếp nhận hơn 1.000 xe máy hư hỏng, trong đó khoảng 400 xe đã được sửa chữa hoàn tất.

Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Đông Á cũng cử 15 thành viên Đội SOS lên đường đến Huế, mang theo 300 lít dầu diesel và 250 chai nước suối hỗ trợ lực lượng cứu hộ và bệnh nhân tại Bệnh viện Duy Xuyên, nơi đang thiếu nhiên liệu và nước uống. Đội hình còn trực tiếp tham gia sửa xe, dọn dẹp nhà cửa, cứu hộ người dân và sinh viên tại các khu vực ngập sâu, tiếp nối hành trình sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng.

Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế phối hợp cùng các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố dọn bùn đất, vệ sinh lớp học, sắp xếp bàn ghế, trao quà hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, giúp học sinh sớm trở lại trường và bà con ổn định cuộc sống.

Sinh viên cùng chung tay tổng vệ sinh, khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Bên cạnh đó, Học viện Âm nhạc Huế cũng chủ động nắm bắt tình hình sinh viên nội trú và ngoại trú, kịp thời hỗ trợ mì tôm, suất cơm và nước uống cho các bạn bị ảnh hưởng. Nhiều sinh viên ở trọ bị ngập nước, thiệt hại nặng về đồ dùng và nhạc cụ học tập như đàn piano, sách vở, tủ lạnh... nhưng đã nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời từ Học viện, giúp các bạn an tâm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tiếp nhận hàng cứu trợ cho những nơi bị ngập lụt sau bão.

Hội Sinh viên Việt Nam các trường thuộc Đại học Huế cũng đồng loạt ra quân với nhiều phần việc cần thiết trong giai đoạn này: Tổng dọn vệ sinh khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, trung tâm văn hóa; sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng và hộ dân khó khăn tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.

Tuổi trẻ chung tay hỗ trợ dọn dẹp đường xá, trường học khắc phục hậu quả.

Mỗi hành động, dù nhỏ bé của sinh viên Huế đã góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Từ những việc làm ý nghĩa ấy, hình ảnh sinh viên Huế trở nên thật đẹp, nhân ái và luôn tiên phong vì cộng đồng, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Việt Nam trong hành trình chung tay dựng xây và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội hôm nay.