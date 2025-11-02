Tuổi trẻ Đà Nẵng cùng nhau lan tỏa tinh thần sẻ chia tới đồng bào vùng bão lũ

HHTO - Giữa những ngày mưa lũ bao trùm miền Trung, tinh thần sẻ chia và hành động vì cộng đồng của sinh viên Đại học Đông Á - Đà Nẵng và thành viên Đội xung kích Trường FPT Đà Nẵng đã lên đường tham gia hành trình dọn vệ sinh sau thiên tai. Không chỉ góp sức làm sạch những con đường, ngôi nhà, các bạn trẻ còn cùng nhau lan tỏa tinh thần sẻ chia, gửi đi thông điệp về lòng nhân ái.

Mưa chưa dứt, nước chưa rút, nhưng trái tim của thầy trò Trường Đại học Đông Á vẫn luôn hướng về đồng bào miền Trung với tinh thần vì cộng đồng. Đội SOS Đại học Đông Á đã lên đường tiến ra vùng lũ Thừa Thiên Huế, mang theo những phần quà ý nghĩa cùng tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và tình người sâu sắc.

Hành trang mang theo không chỉ là những bộ dụng cụ sửa xe, nhu yếu phẩm, nước sạch mà hơn hết là tinh thần “vì cộng đồng” và trái tim đầy nhiệt huyết của sinh viên trường Đại học Đông Á chúng ta. Mỗi chiếc xe được hỗ trợ sửa chữa, mỗi thùng quà được trao đi… đều là một sự tiếp sức để bà con vững vàng hơn giữa mưa lũ.

Tuổi trẻ Đông Á đã tiếp nhận gần 100 thùng nước suối, 100 kg gạo, dầu ăn,... để tiếp ứng

﻿cho các vùng ngập lụt Ảnh: Đoàn Thanh Niên Trường Đại học Đông Á - Đà Nẵng

Song song với đó, Đoàn trường Đại học Đông Á đã tiếp nhận gần 100 thùng nước suối, 100 kg gạo, dầu ăn,... để tiếp ứng cho các vùng ngập lụt từ các mạnh thường quân thân thương.

Cũng trong dịp này, 15 thành viên Đội SOS Đại học Đông Á tiếp tục lên đường ra Huế, nối dài hành trình hỗ trợ người dân vùng lũ giữa những ngày mưa gió miền Trung. Không quản đường xa hay thời tiết khắc nghiệt, các bạn bổ sung thêm các dụng cụ sửa xe; nước uống và trên hết là tấm lòng sẻ chia của đại gia đình UDA.

Sinh viên Đội SOS Đại học Đông Á tất bật sửa chữa, vệ sinh xe máy cho người dân vùng lũ Ảnh: Đoàn Thanh Niên Trường Đại học Đông Á - Đà Nẵng

Cùng lúc đó, khi bùn đất vẫn còn ngổn ngang, 34 thành viên đầu tiên của Đội xung kích Trường FPT Đà Nẵng đã khoác áo cam lên đường đến nhà công vụ Công an phường Hội An - điểm đến đầu tiên trong hành trình “Dọn vệ sinh sau thiên tai”.

Không ngại vất vả, đội xung kích Trường FPT Đà Nẵng cùng nhau dọn vệ sinh sau cơn bão Ảnh: Đoàn trường THPT FPT Đà Nẵng

Không ngại bẩn, không ngại khổ, các bạn xắn tay, chia nhóm, người quét sân, người lau tường, người đẩy bùn… Tiếng nói cười xen lẫn tiếng cào sắt roạt roạt, nước dội, tiếng chổi quét, tiếng mưa lất phất, giản dị mà đầy ấm áp.

Giữa buổi trưa, chỉ kịp ăn vội hộp cơm, các bạn sinh viên lại tiếp tục làm việc. Ảnh: Đoàn trường THPT FPT Đà Nẵng

Mặc dù thời gian chuẩn bị gấp gáp, nhưng nhờ sự hỗ trợ của thầy cô và tinh thần nhiệt huyết của học sinh, cả đoàn đã hoàn thành một ngày thật đáng nhớ. Đội xung kích FPT Đà Nẵng sẽ tiếp tục hành trình của mình với các hoạt động thiết thực hơn, sẻ chia cùng cộng đồng, để tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên" ngày càng lan tỏa hơn nữa.