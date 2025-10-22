Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Một địa phương tại miền Trung cho toàn bộ học sinh nghỉ học để tránh bão số 12

LINH LÊ

HHTO - Lãnh đạo Sở GD&ĐT tại địa phương này yêu cầu các nhà trường, cơ sở giáo dục triển khai công tác phòng chống bão, lũ, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, sinh viên, hạn chế thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra.

Ngày 22/10, ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Huế, cho biết đơn vị đã có thông báo cho học sinh trên toàn địa bàn thành phố nghỉ học để phòng tránh bão Fengshen.

Theo thông báo, tất cả các trường học, cơ sở giáo dục tại thành phố Huế sẽ cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ chiều 22/10 và ngày 23/10.

image-1468.jpg
Trường học vùng thấp trũng phường Hóa Châu chủ động cho học sinh nghỉ học từ sáng 22/10. (Ảnh: TPO)

Lãnh đạo Sở GD&ĐT thành phố Huế yêu cầu các nhà trường, cơ sở giáo dục triển khai công tác phòng chống bão, lũ, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, sinh viên, hạn chế thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra.

Theo dự báo, từ đêm 22 đến ngày 24/10, TP Huế có mưa rất to, phổ biến 400-600mm, cục bộ có nơi trên 800mm. Đợt mưa thứ 2 vào 25-27/10 do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp gió đông, lượng mưa chừng 100-200mm/ngày, cục bộ trên 300mm.

Mưa lớn kéo dài có thể gây lũ trên các sông và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, đô thị; nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, ven sông suối.

cover.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp
#bão số 12 #miền Trung #nghỉ học #phòng chống thiên tai #giáo dục miền Trung #an toàn học sinh

