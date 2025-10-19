Sinh viên các trường Đại học ở miền Bắc tìm hiểu cuộc thi Trường học không ma túy

Mới đây, cuộc thi "Trường học không ma túy" mùa 3 năm 2025 đã chính thức diễn ra, mở màn cho chuỗi 30 cuộc thi trên toàn quốc, gồm 20 cuộc thi dành cho khối học sinh THPT và 10 cuộc thi dành cho khối Đại học, Cao đẳng.

Chương trình là sân chơi kiến thức hấp dẫn, thu hút sự tham gia tranh tài của sinh viên đến từ 6 trường đại học hàng đầu khu vực phía Bắc: Cuộc thi buổi sáng 17/10 gồm Trường Đại học Thủy lợi, Học viện Ngân hàng và Học viện Tài chính, buổi chiều cùng ngày diễn ra giữa 3 Trường CĐ Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, Trường Đại học Điện lực.

Cuộc thi do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Vụ Học sinh, Sinh viên (Bộ GD&ĐT) và Ban Chuyên đề - Khoa giáo (Đài Truyền hình Việt Nam) phối hợp tổ chức. Mục tiêu của chương trình là tuyên truyền, giúp sinh viên hiểu rõ về nguy cơ và hậu quả nghiêm trọng của ma túy, đặc biệt là các loại ma túy thế hệ mới núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống hay thuốc lá điện tử.

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức phòng, chống ma túy trong học đường.

Xuyên suốt cuộc thi, các đội tuyển đã trải qua 4 phần thi đầy kịch tính và sáng tạo:

Tôi là ai: Giới thiệu về trường và các thành viên qua những video clip ấn tượng, lồng ghép thông điệp phòng, chống ma túy.

Hiểu biết: Thử thách kiến thức về ma túy và pháp luật liên quan qua 5 câu hỏi trắc nghiệm và tình huống.

Thuyết trình dự án: Các đội trình bày những dự án phòng, chống ma túy vì cộng đồng đầy tâm huyết và có tính thực tiễn cao.

Tài năng: Thể hiện sự sáng tạo qua các hình thức sân khấu hóa như kịch, ca hát, hò vè để truyền tải thông điệp ý nghĩa.

Bên cạnh các phần thi chính, chương trình còn tổ chức minigame tương tác với khán giả qua fanpage VTV2 Chất lượng cuộc sống, tạo nên không khí vô cùng sôi động và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp của cuộc thi.

Chương trình khép lại với phần trao giải cho các đội thi xuất sắc nhất cùng 5 giải phụ cho các hạng mục ấn tượng. Hơn cả một cuộc thi, sự kiện đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "Sinh viên Việt Nam - Chung tay kiến tạo cộng đồng không ma túy", kêu gọi thế hệ trẻ cùng hành động vì một xã hội bình yên và hạnh phúc.