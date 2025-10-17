Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Chính thức: Lịch nghỉ Tết Âm lịch Bính Ngọ và Quốc khánh 2/9 năm 2026

LINH LÊ

HHTO - Mới đây, Bộ Nội vụ đã chính thức ban hành lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch Bính Ngọ 2026

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 như sau: Nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết, từ thứ Hai, ngày 16/02/2026 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu, ngày 20/02/2026 Dương lịch (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Cùng với 5 ngày nghỉ Tết, cán bộ, công chức được nghỉ nối tiếp 4 ngày nghỉ hằng tuần. Khối cơ quan khu vực công có kỳ nghỉ tới 9 ngày liên tiếp.

5234-2230.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9/2026

Công chức, viên chức được nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2026 như sau: Nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm ngày 2/9/2026 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước đó là ngày 1/9/2026 Dương lịch; hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, 31/8/2026 Dương lịch sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy 22/8/2026 Dương lịch (tức nghỉ thứ Hai ngày 31/8/2026 và làm bù vào thứ Bảy, ngày 22/8/2026).

Như vậy, dịp Lễ Quốc khánh 2/9, công chức, viên chức và người lao động có tổng cộng là 5 ngày nghỉ liên tiếp (5 ngày nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày được hoán đổi).

Bộ Nội vụ cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị khi thực hiện lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cần bố trí, sắp xếp bộ phận ứng trực hợp lý, đảm bảo công việc được giải quyết liên tục, phục vụ tốt tổ chức và nhân dân; đồng thời cử cán bộ, công chức trực để xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể phát sinh trong thời gian nghỉ lễ, Tết theo quy định.

cover.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp
#nghỉ Tết âm lịch 2026 #lịch nghỉ quốc khánh 2/9 #Bộ Nội vụ 2026 #nghỉ lễ Việt Nam 2026 #lịch nghỉ lễ

Cùng chuyên mục