Chính thức: Lịch nghỉ Tết Âm lịch Bính Ngọ và Quốc khánh 2/9 năm 2026

HHTO - Mới đây, Bộ Nội vụ đã chính thức ban hành lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch Bính Ngọ 2026

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 như sau: Nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết, từ thứ Hai, ngày 16/02/2026 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu, ngày 20/02/2026 Dương lịch (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Cùng với 5 ngày nghỉ Tết, cán bộ, công chức được nghỉ nối tiếp 4 ngày nghỉ hằng tuần. Khối cơ quan khu vực công có kỳ nghỉ tới 9 ngày liên tiếp.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9/2026

Công chức, viên chức được nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2026 như sau: Nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm ngày 2/9/2026 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước đó là ngày 1/9/2026 Dương lịch; hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, 31/8/2026 Dương lịch sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy 22/8/2026 Dương lịch (tức nghỉ thứ Hai ngày 31/8/2026 và làm bù vào thứ Bảy, ngày 22/8/2026).

Như vậy, dịp Lễ Quốc khánh 2/9, công chức, viên chức và người lao động có tổng cộng là 5 ngày nghỉ liên tiếp (5 ngày nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày được hoán đổi).

Bộ Nội vụ cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị khi thực hiện lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cần bố trí, sắp xếp bộ phận ứng trực hợp lý, đảm bảo công việc được giải quyết liên tục, phục vụ tốt tổ chức và nhân dân; đồng thời cử cán bộ, công chức trực để xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể phát sinh trong thời gian nghỉ lễ, Tết theo quy định.