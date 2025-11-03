Sinh viên Đà Nẵng ra quân hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả sau mưa lũ

HHTO - Ngay sau khi nước rút, sinh viên các trường trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã nhanh chóng ra quân hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả sau lũ lụt. Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Đà Nẵng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giúp thầy cô và học sinh nhanh chóng sớm ổn định sinh hoạt, trở lại học tập.

Sau những ngày mưa lũ kéo dài, sáng nay, màu áo xanh tình nguyện của Trường Cao đẳng Đà Nẵng đã có mặt tại Phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng - đơn vị bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vừa qua để hỗ trợ công tác dọn dẹp, vệ sinh nhà văn hóa, lớp học, sân trường, giúp thầy cô và học sinh sớm ổn định sinh hoạt, trở lại học tập.

Sinh viên hỗ trợ công tác dọn dẹp, vệ sinh giúp mọi người sớm ổn định sinh hoạt, trở lại học tập Ảnh: Đoàn Trường Cao đẳng Đà Nẵng

Những giọt mồ hôi hòa cùng nụ cười rạng rỡ là minh chứng cho tinh thần xung kích, trách nhiệm và lòng nhân ái của tuổi trẻ nhà trường. Từng chiếc bàn, chiếc ghế được lau sạch, hội trường được sắp xếp lại gọn gàng, tất cả đều mang theo tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Cũng trong dịp này, dưới sự chỉ đạo của Thành Đoàn - Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng, chuyến xe đầu tiên chở 50 tình nguyện viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã lên đường đến Trường Tiểu học Phan Bội Châu, Xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng (Điện Bàn cũ), để chung tay cùng địa phương dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão.

Sinh viên Trường Đại học Bách khoa chung tay dọn dẹp lớp học, giúp các em nhỏ

sớm trở lại lớp học Ảnh: Tuổi trẻ Đà Nẵng

Không quản ngại bùn đất hay vất vả, những đôi tay của tình nguyện viên cùng góp sức lau dọn bàn ghế, lớp học, thu gom rác và bùn đất, với mong muốn các em nhỏ sẽ được trở lại lớp học sạch đẹp, an toàn.

Hoạt động nhằm thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ thành phố, góp phần động viên, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.