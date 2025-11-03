Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dân mạng tò mò chủ nhân của game "Quán phở Anh Hai", giải mã chiếc meme gợi nhớ T1

Sam
HHTO - Thời gian gần đây, một tựa game miễn phí do người Việt thiết kế gây sốt cộng đồng Esports trong nước và quốc tế. Có tin đồn chủ nhân của trò chơi này là một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST), thực hư ra sao?

Tựa game này có tên Brother Hai’s Pho Restaurant (Quán phở anh Hai), là một trò chơi nhập vai giả tưởng, kinh dị. Người chơi sẽ vào vai anh Hai, một chủ quán phở mới mở tại vùng ngoại thành Hà Nội. Công việc ban đầu của anh là nấu ăn, tiếp đãi khách và người dân. Nhưng những chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra dẫn đến kết cục không thể lường trước về cả ngôi làng này và chính anh.

pic-game.jpg
Chiếc background đang gây sốt thời gian gần đây, vượt ra ngoài cộng đồng Esports.

Thao tác chơi game cơ bản. Thời gian chơi sẽ mất khoảng 40 phút trở lên với 4 cái kết tùy hành động của bạn. Đa số người chơi đều trải qua cảm giác "mất cậu Vàng" vào tay trộm chó dù đã cố giấu chú cún khờ này thật kỹ. "Cậu Vàng đi đời rồi ông Giáo ạ" là một trong những "bad ending" của tựa game này. "True ending" sẽ khiến bạn "bật ngửa" với thân phận của chính mình (anh Hai).

Đồ họa "trông hơi lỏ" nhưng cốt truyện hay, gắn tag kinh dị nhưng mắc cười nhiều hơn với các tình huống "ngã cây", đặc biệt ở phiên bản tiếng Việt với những câu thoại, tình huống "bắt trend" mà chỉ người Việt mới có thể thấm hết "độ lầy". Brother Hai’s Pho Restaurant được nhiều game thủ/ streamer trải nghiệm, thu về hàng triệu lượt xem vì khiến người chơi và người xem cười lăn lộn. Trên mạng xã hội, hàng loạt chiếc meme được ra đời.

screenshot-743.png
Chiếc "warning" (cảnh báo) pha giữa tiếng Việt, tiếng Anh và "chơi chữ" cũng đang viral cõi mạng.
screenshot-745.png

Meme nổi nhất phải kể đến "Chú bé Tê Liệt" tách từng câu thoại là một meme nhỏ. Nhưng sâu xa hơn được cho là có liên quan đến T1 - đội tuyển đang nắm giữ 5 lần vô địch Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại (LOL). 5 đèn ông sao tượng trưng cho 5 chiếc cúp và nếu năm nay, T1 tiếp tục vô địch thì dân mạng đùa rằng chủ game sẽ phải "có bản update 6 sao". "Chú bé Tê Liệt" ngồi xe lăn và nói "Vua thì phải có long ngai" nên càng củng cố cho suy luận đây là nhân vật lấy cảm hứng từ T1.

screenshot-744.png
Phát hiện "cậu Vàng" ngoài đời (ủa ?!?).
memee-1.jpg

Vì có xuất hiện logo của HUST và một vị khách "Quí bửu Bách khoa", nhiều người suy đoán trò chơi này là một đồ án của sinh viên HUST mới tập tành nên đồ họa trông mới "lỗi lỗi" như vậy. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức về chủ nhân thực sự của Brother Hai’s Pho Restaurant và dân mạng vẫn đang "lùng sục" danh tính của "chúa hề" sau tựa game "lầy lội" này.

cover-2.jpg
Sam
#Quán phở anh Hai #Brother Hai’s Pho Restaurant #game Việt Nam #game Việt hài hước #meme game

