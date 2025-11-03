Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trào lưu "một mảnh ký ức" gây sốt cõi mạng, ai là chủ nhân đứng sau bài hát gốc?

Thiện Dư

HHTO - Trào lưu "một mảnh ký ức" gây xôn xao mạng xã hội, nhận về hàng chục nghìn video hưởng ứng theo.

Dịp cuối năm nay, có không ít trào lưu gây xôn xao trên mạng xã hội. Trong đó, nền nhạc "một mảnh ký ức" đang được cư dân mạng yêu thích, từ ca hát theo đến nhảy múa, thậm chí "chế" lại lời bài hát hài hước.

img-1184.jpg
Trào lưu "một mảnh ký ức" đạt hơn 85.000 lượt video hưởng ứng trên TikTok.

Trào lưu "một mảnh ký ức" đang được nhiều cư dân mạng và cả giới nghệ sĩ hưởng ứng nồng nhiệt. Phần lời bài hát đang rầm rộ là "Một mảnh ký ức anh chia ra làm hai phần. Phần đầu là phần đẹp nhất, phần còn lại khắc cốt ghi tâm". Cư dân mạng có thể tùy ý sáng tạo trên nền nhạc này, nhưng phần lớn lựa chọn nhảy múa theo.

Dù có cách thức "đu trend" đơn giản nhưng nhờ lời nhạc bắt tai, trào lưu "một mảnh ký ức" nhận về hàng chục nghìn video hưởng ứng trên TikTok. Ngoài ra, cộng đồng mạng còn thích "chế" lại lời bài hát theo các tình huống khác nhau, dùng đối tượng khác (như "một phần bánh tét") để chia ra thành hai phần.

Lương Thế Thành đu trend "một mảnh ký ức".
Lâm Thanh Nhã hát theo "một mảng ký ức".
Hưng Nguyễn nhảy theo nhiệt tình.

Thực chất, ca khúc chứa lời bài hát viral "Một mảnh ký ức..." này đã ra mắt từ giữa tháng 9. Bài hát mang tên E Là Đôn Chề do CoolKid và Ban trình bày (lấy nghệ danh mới là Khổng Minh và Châu Nhuận Phát). Tựa bài hát được lấy cảm hứng từ bản hit đang gây sốt gần đây - E Là Không Thể của Anh Quân Idol. E Là Đôn Chề có phần nhạc thu hút, từ đó thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube.

1.jpg
E Là Đôn Chề thu về hàng triệu lượt xem, tạo nên trào lưu "một mảnh ký ức".

CoolKid, Ban từng cùng Rhyder tạo nên bản hit Chịu Cách Mình Nói Thua. Cả ba đều thuộc tổ đội DG House nên thường xuyên hỗ trợ nhau. CoolKid (tên thật Hoàng Lê Bảo Minh) từng tham gia Rap Việt mùa 4 và giúp DG House có thêm một "gà chiến" vào Chung kết. Còn Ban (Nguyễn Nhật Phát) từng gây sốt trên mạng xã hội với những video luyện giọng dở khóc dở cười. Anh chàng này còn có biệt danh Diêu Bông do nổi lên khi cố gắng hát Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng.

549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Thiện Dư
#CoolKid #Ban #DG House #E Là Đôn Chề #trào lưu TikTok

