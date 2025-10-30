Tiết lộ đầu tiên về tiệc cưới tiếp theo của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, có quy định gì đặc biệt?

HHTO - Hoa hậu Lương Thùy Linh đã hé lộ thiệp cưới mà Hoa hậu Đỗ Thị Hà gửi tới, khi nào tiệc cưới tiếp theo của nàng hậu sẽ diễn ra?

Tại hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương ở quê nhà cô dâu chú rể, nhiều khán giả đã ngạc nhiên khi không thấy dàn người đẹp nổi tiếng xuất hiện. Bởi nhiều năm qua, Hoa hậu Đỗ Thị Hà có mối quan hệ thân thiết với nhiều nàng hậu, thường xuyên làm phù dâu cũng như tới dự đám cưới của các người đẹp.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã làm đám cưới tại quê nhà

Mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã giải đáp băn khoăn của netizen bằng tấm thiệp cưới của Đỗ Thị Hà. Ngày 9/11 tới đây, vợ chồng nàng hậu sẽ có thêm một tiệc cưới nữa ở Hà Nội để mời bạn bè đồng nghiệp tới chung vui. Đây sẽ là dịp Hoa hậu Đỗ Thị Hà mời hội chị em thân thiết tham dự.

Hoa hậu Lương Thùy Linh khoe thiệp cưới của người chị em thân thiết

Nàng hậu chọn thiệp cưới có kiểu dáng đơn giản, trang nhã nhưng sang trọng, đúng phong cách yêu thích của cô. Vợ chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà tổ chức tiệc cưới ở một khách sạn 5 sao sang trọng tại Hà Nội. Cô dâu chú rể cũng không quên nhắn gửi khách mời về màu sắc trang phục, ngoài màu đen và be thì khách mời nam có thể mặc màu trắng, khách mời nữ diện đồ màu hồng.

Netizen khen rằng Hoa hậu Đỗ Thị Hà rất khéo léo khi chọn các tông màu cơ bản, hầu như ai cũng có sẵn trang phục màu trắng, đen, be trong tủ đồ nên không phải đau đầu lo nghĩ tìm kiếm quần áo phù hợp.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã chia sẻ trọn bộ ảnh cưới thực hiện tại châu Âu. Nếu như Đỗ Thị Hà đã quen tạo dáng trước ống kính thì chú rể Viết Vương cũng phối hợp với nàng hậu rất ăn ý. Theo tiết lộ của ê kíp chụp ảnh cưới thì nàng hậu đã hướng dẫn chồng cách làm mẫu sao cho tự nhiên nhất, nhờ vậy mà cặp đôi đã có được bộ ảnh ưng ý.