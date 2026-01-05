Linh vật Tết Bính Ngọ 2026 "chào sân": Ngựa "thần tiên" đối đầu hội "tấu hài"

Vẫn còn khá sớm để nói về Tết Nguyên đán, nhưng "đường đua" linh vật năm Bính Ngọ 2026 đã rục rịch khởi động đầy sôi động. Ngay từ những ngày cuối tháng 12, Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) đã nhanh chóng "phát tín hiệu" cho mùa lễ hội bằng một tác phẩm điêu khắc tuyết khổng lồ. Chú ngựa trắng với đôi mắt to tròn, nổi bật giữa không gian băng giá chính là "chiến mã" đầu tiên báo hiệu một mùa Tết sắp đến.
Vì đây mới chỉ là giai đoạn khởi động, nên cuộc chiến visual hiện tại đang tạm chia thành hai thái cực rõ rệt tại Trung Quốc. Team yêu cái đẹp sẽ "xiêu lòng" trước chú Unicorn (kỳ lân) tại Từ Châu. Với mái tóc kết hoa rực rỡ rủ xuống từ nóc tòa nhà, tác phẩm này mang nét đẹp thần tiên, xứng đáng là tọa độ sống ảo "mở bát" cho năm mới.
Ở chiều ngược lại, hội thích sự phá cách lại va phải những ánh nhìn "lầy lội" hơn. Đó là chú Unicorn tại Lâm Phần đang trong tư thế... leo tường thành "bá đạo", hay phiên bản ngựa tím hồng ở Thái Nguyên với dây chuyền vàng, kính râm và màn trồng cây chuối ngay giữa phố.
Rời khỏi sự náo nhiệt đó, không khí tại Nhật Bản và Hàn Quốc lại mang sắc thái điềm tĩnh và đậm chất nghệ thuật hơn với những mô hình mang tính biểu tượng.
Dù đây mới chỉ là những "gương mặt" lộ diện sớm nhất, nhưng độ hot của đường đua linh vật Bính Ngọ đã bắt đầu tăng nhiệt. Chắc chắn trong thời gian ngắn tới, danh sách này sẽ còn dài thêm với nhiều "siêu phẩm" độc lạ khác đang chờ ngày "debut".