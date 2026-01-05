Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Ảnh-Clip hay

Google News

Linh vật Tết Bính Ngọ 2026 "chào sân": Ngựa "thần tiên" đối đầu hội "tấu hài"

Tôn Huy - Ảnh, clip: Tổng hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Dù còn khá sớm để nói về Tết Nguyên đán nhưng những linh vật đầu tiên của Tết Bính Ngọ 2026 đã chính thức "chào sân". Từ ngựa tuyết khổng lồ, visual thần tiên đến những pha tạo dáng "khó đỡ", loạt siêu phẩm mở màn này đang hâm nóng đường đua check-in trước khi các đối thủ nặng ký khác xuất hiện.

Vẫn còn khá sớm để nói về Tết Nguyên đán, nhưng "đường đua" linh vật năm Bính Ngọ 2026 đã rục rịch khởi động đầy sôi động. Ngay từ những ngày cuối tháng 12, Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) đã nhanh chóng "phát tín hiệu" cho mùa lễ hội bằng một tác phẩm điêu khắc tuyết khổng lồ. Chú ngựa trắng với đôi mắt to tròn, nổi bật giữa không gian băng giá chính là "chiến mã" đầu tiên báo hiệu một mùa Tết sắp đến.

ngua2026-7.jpg
Ngựa tuyết ở Cáp Nhĩ Tân.

Vì đây mới chỉ là giai đoạn khởi động, nên cuộc chiến visual hiện tại đang tạm chia thành hai thái cực rõ rệt tại Trung Quốc. Team yêu cái đẹp sẽ "xiêu lòng" trước chú Unicorn (kỳ lân) tại Từ Châu. Với mái tóc kết hoa rực rỡ rủ xuống từ nóc tòa nhà, tác phẩm này mang nét đẹp thần tiên, xứng đáng là tọa độ sống ảo "mở bát" cho năm mới.

ngua2026-6.jpg
Nét đẹp kiêu sa của linh vật ngựa tại Từ Châu.

Ở chiều ngược lại, hội thích sự phá cách lại va phải những ánh nhìn "lầy lội" hơn. Đó là chú Unicorn tại Lâm Phần đang trong tư thế... leo tường thành "bá đạo", hay phiên bản ngựa tím hồng ở Thái Nguyên với dây chuyền vàng, kính râm và màn trồng cây chuối ngay giữa phố.

ngua2026-1.jpg
Phiên bản Unicorn "lạ lạ" tại Lâm Phần (Sơn Tây, Trung Quốc). - Ảnh: 27044842.
ngua2026-4.jpg
Chú ngựa "trồng cây chuối" khiến nhiều người bật cười. - Ảnh: xiaokuikanjuu06.

Rời khỏi sự náo nhiệt đó, không khí tại Nhật Bản và Hàn Quốc lại mang sắc thái điềm tĩnh và đậm chất nghệ thuật hơn với những mô hình mang tính biểu tượng.

ngua2026-8.jpg
Mô hình ngựa truyền thống tại Bãi biển Gwangalli, quận Suyeong, Hàn Quốc.
ngua2026-2.jpg
Jumbo Eto được dựng lên vào ngày 29 để đón năm 2026 tại đền Tatsumizu. Ảnh: chunichi.co.jp.
ngua2026-5.jpg
Ảnh: saori_3jsb_love0320.
ngua2026-9.jpg
Những chú ngựa bằng rơm tại Nhật. - Ảnh: saori_3jsb_love0320.

Dù đây mới chỉ là những "gương mặt" lộ diện sớm nhất, nhưng độ hot của đường đua linh vật Bính Ngọ đã bắt đầu tăng nhiệt. Chắc chắn trong thời gian ngắn tới, danh sách này sẽ còn dài thêm với nhiều "siêu phẩm" độc lạ khác đang chờ ngày "debut".

ngua2026-10.jpg
Chiến mã ở Thanh Đảo nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. - Ảnh: Paddy_Q.
ngua2026-3.jpg
Không phải linh vật nào cũng được chào đón, chú ngựa hồng ở Tảo Trang, Trung Quốc bị netizen ném đá vì "quá thô". - Ảnh: 995030351.
606744425-1202575688466871-2432507146589080960-n.jpg
Tôn Huy - Ảnh, clip: Tổng hợp
#Linh vật 2026 #Ngựa thần tiên #Tết Nguyên đán #Check-in #Visual độc đáo

Xem thêm

Cùng chuyên mục