Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Ảnh-Clip hay

Google News

Điểm danh những màn pháo hoa "đỉnh nóc" chào năm mới 2026 khắp châu Á

Tôn Huy - Ảnh, clip: Tổng hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tạm biệt 2025, bầu trời châu Á bùng nổ với những màn "chào sân" 2026 rực rỡ. Từ sự náo nhiệt "săn" chỗ ngắm pháo hoa của teen Việt đến màn trình diễn công nghệ mãn nhãn nước bạn, tất cả tạo nên khoảnh khắc Giao thừa khó quên.

Thời khắc chuyển giao năm mới, các điểm công cộng lớn tại Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu và TP.HCM đều ghi nhận lượng người đổ về rất đông. Không khí tại các khu vực trung tâm vô cùng nhộn nhịp khi dòng người kiên nhẫn chờ đợi màn bắn pháo hoa.

phao-hoa.jpg
Người dân TP.HCM chào đón giao thừa﻿.
phao-hoa-3.jpg
Người dân tập trung tại khu vực tháp Tam Thắng, Vũng Tàu. - Ảnh: Triệu Cẩm Giang.
Pháo hoa tại Sông Hàn, Đà Nẵng. - Clip: Quán cà phê đẹp Đà Nẵng.
Pháo hoa mừng năm mới tại Hà Nội. - Clip: Hà Nội Xưa Và Nay.

Năm nay, Trung Quốc cũng đón chào 2026 với quy mô hoành tráng. Tâm điểm chú ý đổ dồn về Trùng Khánh với sự kết hợp mãn nhãn giữa pháo hoa tầm cao và trình diễn drone. Hình ảnh những chiếc drone xếp thành hình chú ngựa khổng lồ tung vó trên bầu trời đêm đã khiến người xem thích thú trước lời chào năm Bính Ngọ đầy sáng tạo.

Kỳ lân xuất hiện trên bầu trời. - Clip: 850896909.
Một netizen Trung Quốc bình luận: "Có bao nhiêu con ngựa cho lên hết". - Clip: 36081495082.
phao-hoa-2.jpg

Trong khi đó, tại Tháp đôi Thành Đô, không khí lại mang màu sắc lãng mạn hơn khi hàng ngàn quả bóng bay được thả lên bầu trời. Một đêm không ngủ với "bữa tiệc" ánh sáng đa sắc màu đã chính thức khép lại năm cũ, mở ra năm 2026 với bao kỳ vọng rực rỡ cho giới trẻ châu Á.

Tháp đôi Thành Đô mang đến "biển bóng" cho năm 2026. - Clip: 1122083105.
Bangkok "ghi điểm" sáng tạo khi biến tấu số 0 thay cho chữ O cực "mượt" trong màn đếm ngược. - Clip: william19990213.
87709565774.jpg
Toàn cảnh pháo hoa tại Tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur, Malaysia. - Ảnh: 87709565774.
Không khí bên dưới Tháp đôi Petronas. - Clip: wl0724.
Pháo hoa tại Cổng Chiến Thắng Patuxai, Lào. - Clip: lc-1314521.
Pháo hoa đón năm mới tại tòa nhà Burj Khalifa, Dubai. - Clip: bobohu-0506.
Countdown tại Tòa nhà Chính quyền Thủ đô Tokyo ở Shinjuku, Nhật Bản. - Clip: 1874clot.
Marina Bay Sands ở Singapore. - Clip: 82605293817.
606744425-1202575688466871-2432507146589080960-n.jpg
Tôn Huy - Ảnh, clip: Tổng hợp
#pháo hoa #châu Á #giao thừa #2026 #sự kiện #chiếu sáng #kỷ niệm

Xem thêm

Cùng chuyên mục