Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Ảnh-Clip hay

Google News

Vẹt trượt sàn gây sốt MXH Douyin với những khoảnh khắc "tuyệt đối điện ảnh"

Tôn Huy - Ảnh, clip: Douyin
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tạm quên những màn nhặt tiền hay nói tiếng người quen thuộc, cộng đồng mạng xứ Trung đang "đổ đứ đừ" trước trào lưu những chú vẹt trượt sàn siêu ngầu. Tuy nhiên, đằng sau những thước phim điện ảnh là vô số tình huống "dở khóc dở cười" khiến netizen thích thú.

Nếu trước đây, mọi người thường trầm trồ trước những chú vẹt thông minh biết chào hỏi hay làm toán, thì nay các "boss" có cánh đã nâng cấp cuộc chơi lên một tầm cao mới. Không còn đứng yên một chỗ, những chú vẹt này đang khiến netizen trầm trồ với khả năng giữ thăng bằng cùng "thần thái" sắc lạnh.

31491466262.jpg

Không cần động cơ, chỉ cần chủ nhân tác động một lực đẩy dứt khoát, những chú vẹt lập tức hóa thân thành tay đua cự phách. Cơ thể nhỏ bé lướt đi trên mặt bàn, rồi bất ngờ "phanh" bằng cách ghì móng, hạ thấp trọng tâm và xòe rộng đôi cánh để hãm lực.

Những video thu về hàng triệu lượt xem. - Clip: 31491466262.

Chính tư thế "hạ cánh" cực nghệ này, kết hợp cùng hiệu ứng slow motion từ ống kính của chủ nhân đã tạo nên những khoảnh khắc "tuyệt đối điện ảnh", trông ngầu chẳng kém gì các siêu anh hùng trong bom tấn Hollywood.

Chú vẹt thật tạo dáng cực ngầu "thu hút" chú vẹt nhồi bông. - Clip: dytiomrf1y8c.
Nhiều người tìm kiếm đâu là chú vẹt đầu tiên tạo trend này. - Clip 41445017950.

Thế nhưng, con đường trở thành "ngôi sao điện ảnh" chưa bao giờ dễ dàng. Bên cạnh những cú lướt thần sầu, không ít lần các "diễn viên" này cũng... vồ ếch hoặc trượt quá đà văng ra khỏi khung hình.

20251226-145226.jpg
Những lần "vồ ếch" của những chú vẹt.
Sau những lần thất bại, chú vẹt nghị lực đã "đu trend﻿" thành công. - Clip: 37796102487.
Chú vẹt bỏ đi vì bị "bào" khiến netizen thích thú. - Clip: 91267662153.

Thậm chí, nhiều chú vẹt cá tính còn quay sang "tác động vật lý", mổ yêu vào tay chủ vì dám đẩy mình đi bất ngờ. Chứng kiến vẻ mặt "bất lực" xen lẫn cam chịu của các bé khi bị bắt làm diễn viên bất đắc dĩ, netizen Trung Quốc hài hước bình luận: "Nhìn cái mặt là biết nó đã quá mệt rồi"

Chú vẹt "chạy trốn" khiến chủ nhân cũng bật cười. - Clip: xixizhe777.
"Đáng ghét" là điều chú vẹt muốn nói. - Clip: 79664376850.
Không bỏ chạy, chú vẹt này "tương tác vật lý" với chủ. - Clip: 26583289736.
1471.jpg
Tôn Huy - Ảnh, clip: Douyin
#vẹt trượt sàn #Douyin #trào lưu #điện ảnh #hài hước #video viral #chú vẹt

Xem thêm

Cùng chuyên mục