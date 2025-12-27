Vẹt trượt sàn gây sốt MXH Douyin với những khoảnh khắc "tuyệt đối điện ảnh"

HHTO - Tạm quên những màn nhặt tiền hay nói tiếng người quen thuộc, cộng đồng mạng xứ Trung đang "đổ đứ đừ" trước trào lưu những chú vẹt trượt sàn siêu ngầu. Tuy nhiên, đằng sau những thước phim điện ảnh là vô số tình huống "dở khóc dở cười" khiến netizen thích thú.

Nếu trước đây, mọi người thường trầm trồ trước những chú vẹt thông minh biết chào hỏi hay làm toán, thì nay các "boss" có cánh đã nâng cấp cuộc chơi lên một tầm cao mới. Không còn đứng yên một chỗ, những chú vẹt này đang khiến netizen trầm trồ với khả năng giữ thăng bằng cùng "thần thái" sắc lạnh.

Không cần động cơ, chỉ cần chủ nhân tác động một lực đẩy dứt khoát, những chú vẹt lập tức hóa thân thành tay đua cự phách. Cơ thể nhỏ bé lướt đi trên mặt bàn, rồi bất ngờ "phanh" bằng cách ghì móng, hạ thấp trọng tâm và xòe rộng đôi cánh để hãm lực.

Những video thu về hàng triệu lượt xem. - Clip: 31491466262.

Chính tư thế "hạ cánh" cực nghệ này, kết hợp cùng hiệu ứng slow motion từ ống kính của chủ nhân đã tạo nên những khoảnh khắc "tuyệt đối điện ảnh", trông ngầu chẳng kém gì các siêu anh hùng trong bom tấn Hollywood.

Chú vẹt thật tạo dáng cực ngầu "thu hút" chú vẹt nhồi bông. - Clip: dytiomrf1y8c.

Nhiều người tìm kiếm đâu là chú vẹt đầu tiên tạo trend này. - Clip 41445017950.

Thế nhưng, con đường trở thành "ngôi sao điện ảnh" chưa bao giờ dễ dàng. Bên cạnh những cú lướt thần sầu, không ít lần các "diễn viên" này cũng... vồ ếch hoặc trượt quá đà văng ra khỏi khung hình.

Những lần "vồ ếch" của những chú vẹt.

Sau những lần thất bại, chú vẹt nghị lực đã "đu trend﻿" thành công. - Clip: 37796102487.

Chú vẹt bỏ đi vì bị "bào" khiến netizen thích thú. - Clip: 91267662153.

Thậm chí, nhiều chú vẹt cá tính còn quay sang "tác động vật lý", mổ yêu vào tay chủ vì dám đẩy mình đi bất ngờ. Chứng kiến vẻ mặt "bất lực" xen lẫn cam chịu của các bé khi bị bắt làm diễn viên bất đắc dĩ, netizen Trung Quốc hài hước bình luận: "Nhìn cái mặt là biết nó đã quá mệt rồi"

Chú vẹt "chạy trốn" khiến chủ nhân cũng bật cười. - Clip: xixizhe777.

"Đáng ghét" là điều chú vẹt muốn nói. - Clip: 79664376850.