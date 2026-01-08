Gần 2000 sinh viên Bách Khoa ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2026

HHTO - Tại Sân A5 Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM, Lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 18 - năm 2026 đã chính thức diễn ra với sự tham gia của hơn 500 chiến sĩ đại diện cho 1.858 chiến sĩ tại 21 mặt trận. Chiến dịch mở đầu cho hành trình cống hiến đầy nhiệt huyết, hướng đến lan tỏa những giá trị thiết thực vì cộng đồng.

Sáng những ngày cận Xuân, tiết trời se se lạnh nhưng không khí tại Sân A5 Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM dường như được sưởi ấm bởi ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ngày 08/01/2026, Lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 18 - năm 2026 đã chính thức diễn ra, mở đầu cho hành trình cống hiến đầy ý nghĩa của các chiến sĩ tình nguyện.

Lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2026

Tham dự lễ ra quân có sự tham gia và chúc mừng của GS.TS Lê Minh Phương - Bí thư Đảng ủy; GS.TS Mai Thanh Phong - Hiệu Trưởng Nhà trường; Đ/c Nguyễn Hoàng Phúc - Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố, Chỉ huy Phó Chiến dịch Xuân tình nguyện TP. Hồ Chí Minh năm 2026; đồng chí Phùng Tiến Khoa - Cán bộ Tổ Tuyên giáo - Đối ngoại Thành Đoàn; đồng chí Phan Quốc Thái - Phó Bí thư Thường trực Ban Cán sự Đoàn - ĐHQG-HCM; cùng Quý Thầy, Cô lãnh đạo các Phòng, Chi uỷ - Ban Chủ nhiệm các khoa, Ban Giám đốc Văn phòng, các đơn vị trực thuộc trường và Các đơn vị bạn.

Không khí tại buổi lễ ra quân

Lễ ra quân có sự tham gia của hơn 500 chiến sĩ, đại diện cho 1.858 chiến sĩ tình nguyện đang hoạt động tại 21 mặt trận của Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM. Trong nắng vàng buổi sớm, lá cờ chiến dịch Xuân tình nguyện tung bay phấp phới, đánh dấu tinh thần sẵn sàng của các chiến sĩ cho một mùa xuân cống hiến đầy ý nghĩa.

Các chiến sĩ đã sẵn sàng cho chiến dịch Xuân tình nguyện

Buổi Lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM đã được tổ chức cùng với niềm hân hoan của các chiến sĩ, trong không khí phấn khởi, rạo rực sức trẻ. Ban Chỉ huy và các bạn Chiến sĩ được lắng nghe những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo trường. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Chiến dịch cũng đã có đôi lời gửi đến chiến sĩ và gửi niềm tin yêu đối với các chiến sĩ mang trong mình đầy sức trẻ và nhiệt huyết.

Đội hình khoa Kỹ thuật xây dựng đã sẵn sàng ra quân

Lễ ra quân đã mở ra một chặng đường mới, chặng đường cống hiến, nhiệt huyết, thật sự là hạt nhân để khơi sức cho tổng thể chiến dịch để lại nhiều dấu ấn ý nghĩa hơn nữa đối với nhân dân. Và chính những chiến sĩ của chúng ta sẽ là người làm nên sự thành công của chiến dịch.