Nestlé thu hồi sữa công thức NAN do nghi nhiễm độc tố, người dùng nên làm gì?

HHTO - Cơ quan Thực phẩm Singapore (SFA) đã yêu cầu dừng bán 5 lô sữa công thức của Nestlé để kiểm tra sự tồn tại của chất độc cereulide. Nhiều nước thông báo thu hồi sản phẩm, hàng chục nước đã ra cảnh báo về các lô sữa công thức này. Người dùng ở Việt Nam cần lưu ý ra sao?

Lệnh tạm dừng bán 5 lô sữa công thức của Nestlé đã được SFA đưa ra vào tối 8/1 như một biện pháp phòng ngừa để kiểm tra xem các lô sữa đó có nhiễm độc tố cereulide không.

Người tiêu dùng đã mua sản phẩm rồi thì được khuyên không cho trẻ em dùng; những gia đình nào đã cho trẻ em dùng và thấy các em không khỏe thì cần liên lạc với cơ sở y tế ngay, theo SFA, thông tin được đăng trên The Straits Times và CNA.

Thực tế, vào ngày 7/1, Hệ thống Cảnh báo Nhanh về Thực phẩm của Ủy ban châu Âu đã ra thông báo về sữa công thức cho trẻ em và Mạng lưới Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc tế đã làm tương tự vào 8/1.

Một hộp sữa công thức Nestlé NAN SupremePro HA 3. Ảnh: Nestlé.

Tất cả các sản phẩm bị ảnh hưởng mà SFA thông báo đều từ Thụy Sĩ, với thông tin như sau:

NAN HA 3 SupremePro 800g, lô 53030017C1

NAN HA 2 SupremePro 800g, lô 51420017C4

NAN HA 1 SupremePro 800g, lô 51460017C2

NAN HA 1 SupremePro 800g, lô 51470017C1

NAN HA 3 SupremePro 32g, lô 53030017B1

Cereulide là chất độc được tạo ra bởi một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus, có thể gây buồn nôn, nôn, đau bụng và tiêu chảy. Các triệu chứng thường xuất hiện trong khoảng 30 phút đến 6 giờ kể từ khi tiêu thụ thực phẩm bị nhiễm độc, và thường đỡ trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, những người nhạy cảm như trẻ sơ sinh hoặc người bị các bệnh suy giảm miễn dịch dễ gặp biến chứng hơn.

Hiện tại, chưa có các tiêu chuẩn quốc tế về mức độ độc tố cereulide có thể được chấp nhận trong sữa bột cho trẻ em và các thực phẩm khác.

Nestlé đã thông báo thu hồi nhiều lô sản phẩm sữa công thức. Ảnh: AFP.

Theo The Straits Times, ngày 5/1, Nestlé đã ra thông báo thu hồi một số lô sữa công thức cho trẻ sơ sinh ở nhiều nước châu Âu. Việc thu hồi này được coi là để phòng ngừa sau khi Nestlé phát hiện “vấn đề về chất lượng” trong một nguyên liệu từ một trong các nhà cung cấp chính của họ.

Đến ngày 8/1, thông báo thu hồi được mở rộng ra châu Phi, châu Mỹ và châu Á. Ít nhất 37 quốc gia đã ra cảnh báo y tế về các loại sữa công thức cho trẻ sơ sinh này. Tuy nhiên, đến hiện tại chưa có báo cáo về người nào bị nhiễm độc.

Nestlé nói họ đã thu hồi các lô sữa công thức SMA, BEBA, NAN và Alfamino vì có khả năng nhiễm cereulide.

Hiện việc này vẫn đang được tiếp tục theo dõi và kiểm tra.

Cập nhật: Nestlé Việt Nam tự nguyện và chủ động thu hồi phòng ngừa 17 lô sữa NAN như sau:

STT

Tên sản phẩm

Mã Lô

Hạn sử dụng (ngày/tháng/năm)

1

Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g 51240017A1

24/04/2027

2

Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g 51590017A3

29/05/2027

3

Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g 52520017A2

30/08/2027

4

Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g 52810017A1

28/09/2027

5

Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 800g 51250017C2

25/04/2027

6

Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 800g 51610017C1

31/05/2027

7

Nestlé NAN INFINIPRO A2 2 800g 51250017C3

25/04/2027

8

Nestlé NAN INFINIPRO A2 3 800g 51250017C4

25/04/2027

9

Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 800g 51560017C1

26/05/2027

10

Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 800g 51700017C1

09/06/2027

11

Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 400g 51540017A3

24/05/2027

12

Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 400g 51940017A1

03/07/2027

13

Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 400g 51720017A1

11/06/2027

14

Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 800g 51560017C2

26/05/2027

15

Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 800g 51700017C2

09/06/2027

16

Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 400g 51540017A5

24/05/2027

17

Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 400g 51720017A2

11/06/2027



Người tiêu dùng ở Việt Nam nếu đã hoặc sẽ mua các loại sữa như trên (bao gồm cả các loại sữa mà SFA yêu cầu dừng bán, vì một số người dùng có thể mua hàng từ nước ngoài) thì nên kiểm tra kỹ số lô sản xuất; nếu đang sở hữu sữa có số lô như trong các thông báo thì tạm dừng sử dụng, có thể liên hệ với bên bán để được trả hàng và theo dõi thông báo chính thức tiếp theo từ các cơ quan chức năng.