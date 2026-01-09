Thời tiết Hà Nội trong một năm: “Thành phố khó tồn tại” nhưng là nơi để gọi là nhà

HHTO - Những hình ảnh bản đồ thời tiết lan truyền trên mạng xã hội gần đây cho thấy sự đối lập rõ nét của khí hậu Hà Nội trong một năm. Nửa năm chìm trong sắc đỏ của nắng nóng gay gắt, nửa năm còn lại phủ gam xanh của rét lạnh, gió mùa. Hà Nội vì thế thường được nhắc đến như “thành phố khó tồn tại”, nhưng với nhiều người, đó vẫn là nơi gắn bó, là nhà.

Theo dữ liệu thời tiết trung bình nhiều năm, Hà Nội có khí hậu nhiệt đới gió mùa với bốn mùa rõ rệt, song hai thái cực nóng - lạnh thể hiện rất rõ. Mùa Hè, từ khoảng tháng 5 đến tháng 9, nền nhiệt thường xuyên duy trì ở mức cao. Nhiều đợt nắng nóng gay gắt khiến nhiệt độ ngoài trời có thể vượt ngưỡng 40 độ C, thậm chí cảm nhận thực tế còn cao hơn do hiệu ứng đô thị và độ ẩm lớn.

Ngược lại, mùa Đông Hà Nội, kéo dài từ khoảng tháng 11 đến tháng 3 năm sau, lại mang đến cảm giác hoàn toàn trái ngược. Không rét cắt da cắt thịt như vùng núi cao, nhưng cái lạnh kèm mưa phùn, nồm ẩm và gió mùa Đông Bắc khiến nhiều người cảm thấy “khó chịu hơn cả rét sâu”. Nhiệt độ trung bình trong những ngày lạnh nhất có thể xuống dưới 10 độ C, đủ để người dân Thủ đô phải khoác thêm áo ấm, bật sưởi và co ro trong những buổi sáng sớm.

Chính sự khắc nghiệt và thất thường ấy khiến thời tiết Hà Nội thường xuyên trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Không ít người ví von, Hà Nội là nơi “sống sót qua mùa Hè đã là một kỳ tích, vượt qua mùa Đông lại cần thêm ý chí”. Tuy nhiên, cũng từ những lời than phiền đó, tình cảm gắn bó với mảnh đất này lại hiện lên rất rõ.

Bởi với nhiều người, Hà Nội không chỉ được đo bằng con số nhiệt độ hay những gam màu trên bản đồ thời tiết. Đó là những buổi sáng mùa Đông rét mướt bên cốc trà nóng, là cái oi nồng mùa Hè gắn liền với tiếng ve và hàng cây rợp bóng, là nhịp sống quen thuộc đã ăn sâu vào ký ức.

“Họ gọi đây là thành phố khó tồn tại, nhưng chúng tôi gọi đây là nhà” - câu nói được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội phần nào phản ánh tình cảm của những người đã và đang sống ở Hà Nội. Dù thời tiết khắc nghiệt, dù nóng - lạnh rõ rệt, Thủ đô vẫn là nơi khiến người ta nhớ, thương và khó rời đi, bởi đó là nơi lưu giữ những thói quen, kỷ niệm và một cảm giác thân thuộc rất riêng.