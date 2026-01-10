Kiểm tra doping 2 cầu thủ U23 Việt Nam: Vì sao kiểm tra, bao giờ có kết quả?

HHTO - Sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước U23 Kyrgyzstan tại VCK U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam có 2 cầu thủ là Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Bắc được lựa chọn để thực hiện kiểm tra doping bắt buộc. Tại sao Đình Bắc và Xuân Bắc phải kiểm tra doping, và bao giờ kết quả kiểm tra sẽ được công bố?

ĐT U23 Việt Nam đã giành chiến thắng quan trọng trước ĐT U23 Kyrgyzstan. Sau trận, Đình Bắc và Xuân Bắc được Ban tổ chức lựa chọn để kiểm tra doping, theo báo Thanh Niên.

Còn theo VnExpress, trước đó, Việt Nam chưa có cầu thủ phải thực hiện kiểm tra doping tại kỳ giải ở Saudi Arabia.

Vậy tại sao Đình Bắc và Xuân Bắc phải kiểm tra doping?

Trước hết, phải khẳng định rằng việc này không do bất kỳ nghi vấn vi phạm nào, mà đây là thủ tục bình thường tại các giải đấu của AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á): Sau mỗi trận, Ban tổ chức có thể lựa chọn ngẫu nhiên vài cầu thủ để kiểm tra, việc này nhằm đảm bảo tính trung thực và công bằng trong thể thao.

Đình Bắc và Xuân Bắc đã thực hiện kiểm tra doping. Ảnh: TV360.

Thế còn lấy mẫu kiểm tra xong thì bao giờ kết quả mới được công bố?

Trong các quy định của AFC thì không ghi rõ là bao giờ có kết quả kiểm tra doping, nhưng trong thể thao chuyên nghiệp thì hiếm khi kết quả này có nhanh theo kiểu ngay hôm sau hoặc sau 1 - 2 ngày.

Theo một số cơ quan phòng chống doping trên thế giới mà có ghi rõ thời gian bằng văn bản (ví dụ cơ quan của Pháp), thì thời gian để trả kết quả kiểm tra doping rất ngẫu nhiên, thay đổi tùy vào tính chất của giải đấu (các giải quốc tế thường được ưu tiên) và mức độ công việc của phòng thí nghiệm. Thường thì phải sau 3 - 5 tuần mới có báo cáo phân tích kết quả, kể từ ngày lấy mẫu.

Nhưng với các giải đấu quan trọng thì việc phân tích mẫu thường được ưu tiên, theo Tổ chức Phòng chống doping Thế giới (WADA), và kết quả có thể có trong vòng 14 ngày.

Việc kiểm tra doping thường là ngẫu nhiên, không phản ánh nghi vấn gì cả. Ảnh: Tedtran TV/ TPO.

Tuy nhiên, không phải cứ hoàn tất phân tích thì kết quả sẽ được thông báo công khai. Nếu kết quả âm tính (điều này hay xảy ra, vì việc vận động viên dùng doping là hiếm) thì thường các cầu thủ chỉ được thông báo nội bộ hoặc thậm chí không có thông báo chính thức, và cầu thủ vẫn tiếp tục tập luyện, thi đấu bình thường.

Chỉ có trong trường hợp kết quả dương tính hoặc có vấn đề gì đó thì Ban tổ chức mới thông báo cho các đội và liên đoàn thể thao liên quan, đồng thời thực hiện quy trình kỷ luật và công bố qua những kênh chính thống.

Trận tiếp theo của U23 Việt Nam là với U23 Saudi Arabia vào 23h30’ ngày 12/1, và U23 Việt Nam chỉ cần hòa là sẽ đứng Nhất bảng.